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Das tschechische Entwicklerstudio Warhorse Studios ist vor allem bekannt für seine Rollenspiele Kingdom Come Deliverance 1 & 2. Den neuesten Teil haben wir letztes Jahr angespielt. Nun hat das Studio in einem Posting bekannt gegeben, dass es Ziel eines schwerwiegenden Cyberangriffs geworden ist. Aktuell arbeiten die Entwickler laut eigener Aussage gemeinsam mit Sicherheitsexperten daran, alles aufzuarbeiten. Welche Daten betroffen sind, ist bislang nicht genau bekannt.

Den Vorfall hat das Studio am 27. Oktober 2026 öffentlich gemacht. Die Entwickler selbst bezeichnen den Vorfall als schwerwiegend. Geschäftsführer Martin Frývaldský erklärte, dass die unmittelbare Priorität darin bestehe, die Systeme abzusichern und mögliche Folgen für Mitarbeiter, Partner und die Community zu ermitteln. Weitere Informationen sollen folgen, sobald sich die Situation einschätzen lässt.

Bislang hat Warhorse keine konkreten Angaben dazu gemacht, welche Systeme angegriffen wurden und welche Informationen möglicherweise in fremde Hände gelangt sind. Der Vorfall kommt für Warhorse gerade sehr ungünstig, da das Studio gleich an mehreren großen Projekten arbeitet. Neben einem weiteren Spiel aus dem Kingdom-Come-Universum befindet sich auch ein Rollenspiel im Universum von "Der Herr der Ringe" in Entwicklung. Bis zur Klärung des Vorfalls hält sich das Studio mit weiteren Informationen zurück. Diese sollen erst nach Prüfung bekannt gegeben werden.