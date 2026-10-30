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Seit 28 Jahren erscheint die Anno-Reihe. Vor rund einem Jahr wurde mit Anno 117: Pax Romana der neueste Ableger veröffentlicht. Seit Release wird der Titel mit neuen Inhalten und DLCs versorgt. Die nächste Inhaltserweiterung erscheint mit "Erwachen des Deltas" am 05. November 2026. Am gleichen Tag erscheint aber auch ein großer Patch, der auch Spielern, die den DLC nicht kaufen, neue Inhalte bringt. Anno 117 erreicht dann Version 3.0.

Entwickler Ubisoft hat die Highlights des kommenden Updates auf der offiziellen Webseite näher vorgestellt. Neben Fehlerbehebungen warten vor allem neue Verwaltungsfunktionen und Anpassungen am Spielablauf. Die vollständigen Patch Notes mit sämtlichen Bug Fixes sollen in der kommenden Woche folgen. Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Stempel-Funktion. Das Feature wurde erstmals in Anno 1800 eingeführt und baut auf dem bisherigen Kopierwerkzeug auf. Dieses erhält ein neues Symbol in Form eines Stempels. Spieler können künftig ausgewählte Bereiche nicht nur kopieren, sondern auch als Stempel speichern. Die gespeicherten Vorlagen stehen danach im Baumenü zur Verfügung. Dort können Spieler auch Namen und Symbole ändern sowie ihre Stempel organisieren. Da sie nicht an den Ubisoft-Account gebunden sind, können Spieler ihre Vorlagen auch untereinander austauschen.

Auch das Statistikmenü wird erweitert. Ein neuer Reiter namens "Lager" liefert detaillierte Informationen zu den Warenbeständen. Die Auswertung kann sowohl für einzelne Inseln als auch für mehrere Inseln gemeinsam erfolgen. Zusätzlich lässt sich die Entwicklung der Lagerbestände nachvollziehen. Auch die Handelsgeschichte einer Insel wird künftig erfasst. Der neue Reiter "Items" erleichtert dagegen die Verwaltung von Spezialisten. Spieler können ihren Bestand durchsuchen und filtern sowie herausfinden, auf welcher Insel oder welchem Schiff sich ein bestimmter Spezialist befindet. Darüber hinaus zeigt das Menü, auf welchem Weg sich die jeweiligen Figuren erhalten lassen. Auch noch nicht freigeschaltete Spezialisten und ihre möglichen Fundorte lassen sich anzeigen.

Die Ruhmeshalle erhält eine zusätzliche Kategorie namens "Aegyptus" mit drei neuen Freischaltstufen. Die Inhalte stehen allen Spielern zur Verfügung, unabhängig davon, ob sie die kommende Erweiterung besitzen. Zu den Freischaltungen gehören zusätzliche Ornamente wie Marktstände, ägyptische Statuen und Pflanzen. Außerdem kommen neue Spielerlogos und Charakterporträts hinzu. Ubisoft erhöht außerdem den Gesamtverbrauch aller Waren. Bestehende Spielstände sind davon allerdings nicht betroffen. Neben den größeren Neuerungen enthält Update 3.0 auch etliche kleinere Anpassungen, die sich im Beitrag auf der Webseite finden.