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Wenige Wochen vor dem Start von Grand Theft Auto VI hat Rockstar Games einen ausführlichen Einblick in die Spielwelt von Leonida gegeben. Bei einer rund 90-minütigen Vorführung für das Edge-Magazin von gamesradar zeigte Rockstar North in Edinburgh unter anderem eine Verfolgungsjagd mit Polizeihund und Fahrzeuge mit Tankanzeige. Auch ein Fahndungssystem, das sich an Zeugenaussagen orientiert, war zu sehen. Die Karte soll etwa doppelt so groß wie die von GTA V sein, was teilweise allerdings schon bekannt war. Gespielt wurde eine aktuelle Entwicklerversion auf der PlayStation 5 und stets unter Kontrolle des Entwickler-Studios.

Demnach soll sich die Polizei in GTA 6 stärker daran orientieren, welche Informationen sie über die gesuchten Personen besitzt. Laut Edge zeigt ein sogenanntes Heat-System unter anderem an, ob Zeugen Kleidung, Waffen oder einen Komplizen gesehen und ob Überwachungskameras die Tat aufgezeichnet haben. Wechseln Jason oder Lucia ihre Kleidung, trennen sie sich voneinander oder legen eine Waffe ab, können solche Merkmale für die Fahndung an Bedeutung verlieren.

In einer Vorführung misslang den beiden ein Raubüberfall. Jason und Lucia flüchteten gemeinsam auf einem Motorrad, während die Polizei eine Nagelsperre auslegte. Nach dem Sturz verfolgte ein Polizeihund die beiden und brachte Jason zu Boden. Während der Flucht kann zwischen Fahrer und Beifahrer gewechselt werden. Die jeweils dann andere Figur übernimmt die Steuerung, bzw. eine andere Aufgabe. Auch gestohlene Fahrzeuge können die Verfolgung beeinflussen. Teurere Modelle sollen mitunter einen Tracker besitzen, der ihre Position übermittelt. Bei einem Autodiebstahl kann zudem der Besitzer die Polizei verständigen oder sich selbst zur Wehr setzen.

Mehr Innenräume und ein längerer Tagesablauf

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Neben der gegenüber GTA V ungefähr verdoppelten Kartengröße nennt Rockstar Games eine weitere Vergleichsgröße: Die Landfläche von Vice City und den umliegenden Gebieten sei zusammengenommen fast so groß wie die begehbaren Karten von GTA IV, GTA V und Red Dead Redemption 2 zusammen. Außerdem soll es erheblich mehr Innenräume als in den Vorgängern geben, die Community-Map zeigt davon bereits mehrere Hundert Gebäude. Alle Räume sollen individuell gestaltet sein und Hinweise auf ihre Bewohner enthalten. Als Beispiel wird ein Haus genannt, das von einem Hund verwüstet wurde. Als Jason dieses betritt, reagiert er sofort auf den Geruch. Fußgänger sollen ebenfalls abhängig von ihrer Persönlichkeit, ihrem Aufenthaltsort und dem Verhalten der Spielfigur unterschiedlich reagieren. Bereits eine offen getragene Schrotflinte kann Passanten beunruhigen, ohne dass sofort ein Fahndungslevel ausgelöst wird. In einer anderen Szene ließ ein Mann seinen Hund auf Jason los, nachdem dieser ihn längere Zeit angestarrt hatte.

Der Tag-Nacht-Zyklus wurde gegenüber GTA V verlängert, wobei Rockstar Games gegenüber dem Spielemagazin keine genaueren Angaben machte. Dafür soll das Wettersystem kleinteiliger ausfallen: Wolken bewegen sich abhängig von Wind und Luftfeuchtigkeit, Regen zieht über einzelne Gebiete und Oberflächen trocknen unterschiedlich schnell. Stürme können Boote und Fluggeräte beeinflussen und Passanten suchen bei schlechtem Wetter Schutz.

Tanken und Entscheidungen für Jason und Lucia

Erstmals für einen GTA-Teil sollen Fahrzeuge sowohl eine Tankanzeige als auch eine Anzeige für den Zustand des Motors besitzen. Allerdings sollen Spieler lange Strecken zurücklegen können, bevor der Treibstoff überhaupt knapp wird. Das Auftanken an der Zapfsäule soll dann nur für eine kurze Unterbrechung sorgen. Auch soll das Verhalten der beiden Hauptfiguren regelmäßig bewertet und zwischen professionellem und besonders rücksichtslosem Vorgehen einsortiert werden. Das soll sich dann sogar auf den Verlauf der Geschichte auswirken. Daneben besitzt die Beziehung zwischen Jason und Lucia eine vierstufige Skala. Gemeinsame Aktivitäten können ihre Bindung stärken. Für den Fortgang der Story müssen Jason und Lucia teilweise Geld für den nächsten Auftrag beschaffen. Dazu können sie etwa Geschäfte ausrauben oder gezielt Fahrzeuge stehlen. Eine App zeigt gesuchte Modelle und ihre Sicherheitsausstattung an. Der Zustand des Wagens bei der Ablieferung beeinflusst die Höhe der Auszahlung.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Auch eine 400 Euro teure Collector's-Edition und Soundtrack auf Spotify, CD und Vinyl wird es geben.