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Paperboy ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Arcadespiele. 1984 erschien das Spiel von Kult-Entwickler Atari. Vielen Spielern dürfte die 1988 erschienene NES-Version am geläufigsten sein. Über die Jahre hinweg wurde der Titel auf fast 20 Systeme portiert. Nun hat ein Entwickler den Titel in einer eigenen 3D-Version nachgebaut. Um das Spiel in kürzester Zeit zu bauen, hat er GPT-6 Astra und Blender genutzt.

Durch den KI-Einsatz konnte er den Titel laut eigener Aussage in nur 39 Arbeitsstunden komplett entwickeln. Der Software-Ingenieur namens Emm Tee postete seine Fortschritte in Social Media. Mit seinem Projekt Paperroute erreichte er mehr als 3,4 Millionen Aufrufe. Spieler übernehmen die Rolle eines Zeitungsboten, der mit dem Fahrrad durch eine amerikanische Vorstadt fährt. Dabei müssen sie Hunden ausweichen und Zeitungen möglichst zielgenau in Briefkästen werfen. Das Grundprinzip orientiert sich also direkt an Paperboy.

Emm Tee berichtet, dass er zuvor einen erfolglosen Versuch unternommen hat, seine Version von Paperboy zu erstellen. Im September startete er aber einen neuen Anlauf und setzte dabei auf GPT-6 Astra. Laut ihm musste er Spielmechanik und Look in der Entwicklung trennen, um bessere Kontrolle über die Entwicklung zu haben. Schließlich kombinierte er Astra dann mit Blender, um das finale Ergebnis nach 39 Stunden zu erhalten.

Ganz ohne finanziellen Aufwand ließ sich das Projekt nicht umsetzen. Für die nötigen Tokens wurden rund 2.200 US-Dollar fällig. Wer Paper Route selbst ausprobieren möchte, muss nichts herunterladen und auch kein Geld ausgeben. Das Spiel lässt sich kostenlos auf der eigenen Webseite spielen. Diese ist passend zum Projekt ebenfalls komplett KI‑generiert. Auf der Seite kann auch die komplette Dokumentation angesehen werden. In seinem Devlog zeigt der Entwickler dort im Detail alle Entwicklungsschritte, die bis zum fertigen Spiel unternommen wurden.