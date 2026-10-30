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Vor knapp drei Jahren erschien der dritte Teil von Company of Heroes. Seither versorgt Publisher und Entwickler Relic Entertainment den Titel mit neuen Inhalten. Bislang sind fünf kostenpflichtige Erweiterungen erschienen. Mit Operation Torch steht ein sechster in den Startlöchern. In rund vier Wochen soll die Einzelspieler-Erweiterung erscheinen.

Der DLC erweitert das Strategiespiel um eine neue, storybasierte Singleplayer-Kampagne. Im Mittelpunkt steht der erste große Feldzug der US-Armee gegen deutsche Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg. Die Erweiterung orientiert sich an historischen Schlachten der alliierten Landung in Nordafrika und erzählt, wie sich eine zunächst unerfahrene Streitmacht angesichts schwerer Rückschläge zu einer schlagkräftigen Armee entwickelt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von drei amerikanischen Soldaten und Kommandeuren, deren persönliche Geschichten erzählt werden.

Die Erweiterung umfasst insgesamt 15 Missionen, die auf realen Gefechten der Operation Torch basieren. Die Aufgaben in den Missionen sollen sich deutlich voneinander unterscheiden. Das Spektrum reicht von Landungsoperationen an Stränden über verdeckte Einsätze bis hin zu verzweifelten Verteidigungsgefechten. Neben den Gefechten spielt die Weiterentwicklung der eigenen Streitkräfte eine wichtige Rolle. Ein dauerhaftes Fortschrittssystem begleitet Spieler durch die gesamte Kampagne. Zwischen den Missionen können sie Entscheidungen treffen, Verbesserungen freischalten und ihre Armee an den bevorzugten Spielstil anpassen.

Für jede Mission stehen zwei Entwicklungsentscheidungen zur Auswahl. Je nach Einsatz lassen sich ein oder zwei Verbesserungen verdienen. Wer zusätzliche Herausforderungen annimmt und optionale Missionsziele erfüllt, kann weitere Fortschritte freischalten. Die getroffenen Entscheidungen bleiben über den Kampagnenverlauf hinweg bestehen. Operation Torch soll am 25. November 2026 erscheinen und kann auf Steam bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. Voraussetzung ist natürlich der Besitz des Hauptspiels Company of Heroes 3.