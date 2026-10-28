Werbung

Amazon hat einen smarten Wecker für den Nachttisch vorgestellt. Das Gerät kombiniert einen Touchscreen mit Alexa, einer intelligenten Weckfunktion und Sensoren zur Schlaferkennung. Eine eigene Variante für Kinder. Gibt es ebenfalls. Der Wecker gehört zu Amazons Echo-Portfolio und heißt Echo Time. Der smarte Wecker soll den Tagesablauf seiner Nutzer begleiten und sowohl beim Einschlafen als auch beim Aufwachen helfen. Auf eine Kamera verzichtet Amazon bewusst. Der Echo Time lässt sich optisch an den eigenen Geschmack anpassen. Dafür stehen Hunderte Zifferblattdesigns zur Auswahl. Änderungen können Nutzer einfach per Sprachbefehl vornehmen.

Die verbaute Alexa soll Käufer bei der Tagesplanung unterstützen. Wer beispielsweise morgens zu einer bestimmten Uhrzeit fertig sein muss und vor dem Verlassen des Hauses an das Mittagessen erinnert werden möchte, kann beide Anforderungen in einer Anweisung kombinieren. Alexa soll daraus eine passende Weckzeit und Erinnerung ableiten. Darüber hinaus kann der Wecker entspannende Musik über den bevorzugten Musikdienst abspielen oder die Temperatur im Schlafzimmer über ein kompatibles Smart-Thermostat anpassen.

Eine zentrale Funktion ist die optionale intelligente Weckfunktion. Statt ausschließlich zu einer festgelegten Uhrzeit Alarm zu schlagen, soll Alexa eine leichtere Schlafphase erkennen und den Nutzer innerhalb eines Zeitfensters von zehn bis 60 Minuten vor der eingestellten Weckzeit wecken. Dafür nutzt Amazon die Sensorfusionstechnologie Omnisense. Raumtemperatursensoren und Präsenzerkennung erfassen die Schlafroutine. Ultraschall soll zudem Informationen zu Atmung und Nähe liefern. Ein Wearable ist dafür laut Amazon nicht erforderlich. Auch die Wecktöne lassen sich anpassen. Sie beginnen leise und werden bei jedem Schlummern intensiver. Bis zu vier Schlummerintervalle sind vorgesehen.

Mit dem Amazon Kids Echo Time bietet Amazon zusätzlich eine Version für Kinder an. Sie unterstützt unter anderem eigene Wecker, Wetterabfragen und anpassbare Zifferblätter. Voraussetzung für die entsprechenden Kinderfunktionen ist Amazon Kids+. Der Amazon Echo Time ist ab sofort für 214,99 Euro in den Farben Korallenrosa, Graphit und Weiß erhältlich. Ein passender, verstellbarer Ständer kostet zusätzlich 39,99 Euro. Der Amazon Kids Echo Time wird für 224,99 Euro angeboten und ist ebenfalls ab sofort verfügbar.