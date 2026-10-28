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Amazon bringt neue Versionen des Echo Dot und Echo Studio auf den Markt. Während der Echo Dot mit verbessertem Klang, Smart-Home-Hub und WLAN-Erweiterung wirbt, erhält der Echo Studio mit Home-Kamera zusätzliche visuelle Funktionen für Alexa+. Der Echo Dot der nächsten Generation soll nicht nur besseren Klang liefern, sondern auch die Steuerung kompatibler Smart-Home-Geräte vereinfachen. Der Echo Studio mit Home-Kamera kombiniert dagegen 3D-Sound mit einer integrierten Kamera.

Der neue Echo Dot behält sein kugelförmiges Design mit einer Stoffoberfläche bei. Im Inneren hat Amazon die Audiotechnik überarbeitet und kündigt klarere Stimmen und 50 % mehr Bass als beim Vorgänger an. Eine weitere Neuerung ist der AZ3-Chip aus Amazons eigener Entwicklung. Er ermöglicht eine erweiterte Verarbeitung direkt auf dem Gerät und soll natürlichere Gespräche mit Alexa+ unterstützen. Ein zusätzliches, viertes Mikrofon verbessert die Spracherkennung.

Auch als Smart-Home-Zentrale soll der Echo Dot vielseitiger werden. Erstmals integriert Amazon einen Smart-Home-Hub, der Zigbee, Matter und Thread unterstützt. Darüber hinaus verfügt der Lautsprecher über einen integrierten eero-WLAN-Extender. Auch eine speziell für Kinder konzipierte Variante ist erhältlich. Über ein eigenes Kinderprofil erhalten die jungen Nutzer altersgerechte Antworten von Alexa.

Mit dem Echo Studio mit Home-Kamera erweitert Amazon seinen leistungsstärksten Lautsprecher um eine integrierte Kamera und zusätzliche Funktionen für Alexa+. Die adaptive Lautstärke soll dafür sorgen, dass Musik und Hörbücher beim Wechsel des Standorts innerhalb des Raums gleichmäßig laut bleiben. Über die Heimüberwachungsfunktion in der Alexa App können Nutzer auch von unterwegs einen Blick in ihre Wohnung werfen. Darüber hinaus kann Alexa+ Bilder auswerten und Fragen dazu beantworten. Nutzer können dem Gerät etwa ein Brettspiel zeigen und sich die Regeln erklären lassen. In Zukunft soll sich der Echo Studio mit Home-Kamera mit einem kompatiblen Fire-TV-Gerät verbinden lassen, um Videoanrufe auf einem großen Bildschirm zu ermöglichen.

Die neuen Lautsprecher sind ab sofort erhältlich. Der Echo Dot kostet 104,99 Euro und ist erhältlich in Korallenrosa, Graphit, Weiß und Agavengrün. Der Amazon Kids Echo Dot kostet 114,99 Euro und ist in den Designs Krake und Pinguin inklusive eines einjährigen Kids+-Abonnements erhältlich. Echo Studio mit Home-Kamera kostet 259,99 Euro in Graphit. Ein optionaler Ständer liegt bei 49,99 Euro. Echo Studio ohne Kamera ist weiterhin für 239,99 Euro erhältlich.