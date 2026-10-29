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Nach dem Erfolg von Warhammer 40.000: Rogue Trader haben die Entwickler mit der Arbeit an einem Nachfolger begonnen. Wir konnten das kommende Rollenspiel Warhammer 40.000: Dark Heresy bereits in der Alpha-Version anspielen. Mittlerweile ist die Entwicklung schon weiter fortgeschritten. Auch die Fans fiebern dem Release entgegen. So gab Entwickler Owlcat bekannt, dass das Spiel auf Steam mehr als eine Million Mal auf die Wunschliste gesetzt wurde. Den Meilenstein feiern die Macher mit Community-Belohnungen.

Mit dem Erreichen dieses Meilensteins erhalten Spieler neue Inhalte, die teilweise durch Abstimmungen der Community bestimmt wurden. Dazu gehört ein exklusives Musikthema für den Musikservitor der Bastion Serpentis. Die Community hat in einer Abstimmung auf Discord ausgewählt, welche Musik künftig durch die Hallen der Festung der Inquisition erklingen soll.

Auch bei der Gestaltung einer exklusiven Rüstung durfte die Community mitentscheiden. Nach der Auszählung aller Stimmen steht das siegreiche Design fest. Mit dem Erreichen von einer Million Wunschlisteneinträgen ist die zweite Stufe des Community-Ziels abgeschlossen. Owlcat Games hat noch zwei Meilensteine für die Wunschlisten im Visier. Stufe drei wird bei 1.250.000 Einträgen erreicht. Die vierte und letzte Stufe wird bei 1.500.000 Einträgen erreicht. Wer die Belohnungen der ersten Stufe verpasst hat, kann sich außerdem die entsprechende Übersicht auf Steam ansehen.

Warhammer 40.000: Dark Heresy wird ein klassisches Rollenspiel im düsteren Science-Fiction-Universum von Games Workshop. Spieler übernehmen die Rolle eines Akolythen der Inquisition und untersuchen Bedrohungen für das Imperium der Menschheit. Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Wer zum Erreichen des nächsten Meilensteins beitragen will, kann sich den Titel auf seine Steam-Wunschliste setzen.