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Anfang Oktober erschien der Indie_Plattformer JONO auf Steam. Das Spiel ist Free2Play und beschreibt sich selbst nach einem Reddit-Kommentar als "Massively Singleplayer". JONO bietet ein ungewöhnliches Konzept, das bei der Spielerschaft gut ankommt. Es kann nämlich immer nur ein einziger Spieler die Geschicke des Helden lenken.

In den meisten Plattformspielen kämpfen sich Spieler allein oder gemeinsam mit Freunden durch immer neue Herausforderungen. Auch hier muss der kleine namensgebende Held eine Reise durch eine Million Level absolvieren. Das ist keine Übertreibung, Ziel des Spiels ist es tatsächlich genau eine Million Level zu beenden. Dabei gibt es immer wieder Meilensteine, die die Entwickler mit der Community teilen.

Diese Reise wird von der gesamten Community bestritten. Wer gerade an der Reihe ist, darf Jono genau eine Minute lang bewegen. Anschließend übernimmt die nächste Person in der Warteschlange und setzt das Abenteuer an exakt der Stelle fort, an der der vorherige Spieler aufgehört hat. Die übrigen Teilnehmer können das Geschehen währenddessen in Echtzeit verfolgen, im Chat Tipps geben, andere Spieler anfeuern oder sich mit Emotes und einer interaktiven Sprechblase die Wartezeit vertreiben.

Bereits bewältigte Abschnitte bleiben dagegen dauerhaft für alle Spieler abgeschlossen. Jeder gescheiterte Versuch hinterlässt zudem einen Grabstein, der anderen als Warnung vor gefährlichen Sprüngen dienen kann. Die Level bieten jeweils abwechslungsreiche Herausforderungen mit verschiedenen Hindernissen. Der aktuellste Meilenstein wurde von der Community am 25. Oktober 2026 erreicht. Die Spieler haben die ersten 100.000 Level absolviert. Als dies geschah, waren 185 Spieler in der Warteliste und 232 sahen zu. Auf dem Weg dahin sind die Spieler 136.499 mal gestorben. Wer sich das Spiel selbst ansehen will, kann es auf Steam kostenlos herunterladen.