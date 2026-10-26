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Für Stalker 2: Heart of Chornobyl steht offenbar bereits das nächste größere Update bevor. Noch vor einer offiziellen Ankündigung durch Entwickler GSC Game World hat der regionale PlayStation-Account für Asien versehentlich Informationen zu Version 2.1 veröffentlicht. Die Aktualisierung trägt demnach den Namen "The Zone Lookout" und soll unter anderem die Sichtweite erhöhen sowie Anpassungen am Kampfsystem vornehmen.

Wie Insider Gaming berichtet, veröffentlichte PlayStation Asia auf X eine Infografik mit den wichtigsten Neuerungen des kommenden Patches. Dabei wurde im Beitrag wohl versehentlich erwähnt, dass die Aktualisierung bereits verfügbar sei. Tatsächlich soll Update 2.1 jedoch erst in der kommenden Woche erscheinen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin ist zudem nicht bekannt.

Eine der wichtigsten Änderungen des Updates betrifft das A-Life-System, das die Aktivitäten von Stalkern, Mutanten und anderen Figuren innerhalb der Spielwelt simuliert. Mit Version 2.1 sollen NPCs künftig auch über größere Entfernungen sichtbar bleiben. Bisher werden Charaktere und Kreaturen ab einer bestimmten Distanz nicht mehr dargestellt, was insbesondere die Beobachtung entfernter Gebiete erschwert.

Damit dürfte auch das Fernglas an Bedeutung gewinnen, das GSC Game World erst mit Update 2.0 eingeführt hatte. Obwohl das Werkzeug zur Erkundung der Umgebung gedacht ist, lassen sich weiter entfernte Gegner und Mutanten bislang damit nur eingeschränkt ausmachen. Die angekündigte Erhöhung der Darstellungsreichweite ist somit nur konsequent.

Parallel dazu überarbeitet das Studio offenbar mehrere Aspekte des Kampfsystems. Laut den vorzeitig veröffentlichten Informationen werden unter anderem die Ballistik, das Trefferfeedback und das Verhalten von Projektilen auf größere Entfernungen angepasst. Damit sollen Gefechte auch über die bisherige Sichtweite hinaus nachvollziehbar funktionieren.

Eine weitere Neuerung betrifft die Fortbewegung durch die Zone. Spieler sollen künftig die Möglichkeit erhalten, sich verbündeten Truppführern anzuschließen und auf diese Weise schneller zu reisen. Wie genau diese Form der Schnellreise funktioniert und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, ist noch etwas unklar. Ergänzend sind allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Stabilität vorgesehen.

Erst im August hatte GSC Game World mit Version 2.0 ein umfangreiches Update veröffentlicht. Gleichzeitig erschien die erste große Story-Erweiterung "Cost of Hope", die seit dem 20. August 2026 für 29,99 Euro angeboten wird. Mit dem nun aufgetauchten Patch 2.1 setzt das ukrainische Entwicklerstudio die Überarbeitung der technischen und spielmechanischen Grundlagen weiter fort.