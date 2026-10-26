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Nach mehr als 14 Jahren nähert sich die Entwicklung von Factorio ihrem Abschluss. Das tschechische Entwicklerstudio Wube Software hat am 23. Oktober die stabile Version 2.1 seiner Fabrikbausimulation veröffentlicht und damit das voraussichtlich letzte große Inhaltsupdate bereitgestellt. Künftig will sich das Team auf die langfristige Wartung des Spiels konzentrieren und seine Ressourcen zunehmend für neue Projekte einsetzen. Vollständig eingestellt wird die Unterstützung für Factorio allerdings nicht.

Bereits im Mai hatte Wube Software angekündigt, die aktive Weiterentwicklung der Spielmechaniken mit Version 2.1 beenden zu wollen. Nach Einschätzung der Entwickler befinden sich sowohl das Hauptspiel als auch die Erweiterung Space Age inzwischen in einem weitgehend abgeschlossenen Zustand. Die Spielprogression sei ausgereift, die Systeme größtenteils ausbalanciert und größere inhaltliche Lücken seien nicht mehr vorhanden. Neue Planeten, Gegner oder Forschungszweige gehören deshalb nicht zum Umfang des abschließenden Updates.

Stattdessen konzentriert sich Factorio 2.1 auf die Überarbeitung bestehender Mechaniken und zahlreiche Komfortverbesserungen. Besonders umfangreich fallen die Änderungen an der Weltraumlogistik aus, die mit der Erweiterung Space Age im Oktober 2024 eingeführt wurde. Raketen können künftig unterschiedliche Gegenstände gemeinsam transportieren, anstatt ihre Ladung auf einen einzigen Gegenstandstyp beschränken zu müssen. Weiterhin lassen sich Waren direkt zwischen Raumplattformen im Orbit austauschen. Der bisher notwendige Umweg über eine planetare Lagerstation entfällt damit.

Auch die Steuerungsmöglichkeiten der Raumplattformen wurden erweitert. Warenanforderungen lassen sich nun über das Schaltungsnetz automatisieren, während ein gemeinsamer Signalkanal die Kommunikation zwischen Planeten und Plattformen ermöglicht. Neue Entladebuchten erlauben es außerdem, angelieferte Fracht unmittelbar mit Greifarmen auf Förderbänder, in Lagerkisten oder auf Züge zu verteilen. Bei der Flugphysik berücksichtigt das Spiel künftig die Masse einer Plattform statt ihrer Breite, wodurch besonders schmale Konstruktionen ihren bisherigen Geschwindigkeitsvorteil verlieren.

Weitere Anpassungen betreffen die Automatisierung innerhalb der Fabriken. Das Schaltungsnetz kann Ein- und Ausgangssignale nun über unterschiedliche Kabelfarben verarbeiten. Zudem lassen sich zusätzliche Gebäude wie Forschungslabore, Heizkessel und Wärmetauscher in die Steuerung einbinden. Ölförderpumpen und brennstoffbetriebene Erzförderer können gespiegelt werden, was die Planung kompakter Produktionsanlagen erleichtern soll. Bei Rohrleitungen verhindert das Spiel wieder, dass Leitungen mit unterschiedlichen Flüssigkeiten versehentlich miteinander verbunden werden.

Eine technische Neuerung ist die native Unterstützung von Linux-Systemen mit ARM64-Prozessoren. Damit lässt sich Factorio unter anderem auf entsprechenden Einplatinencomputern, Apple-Silicon-Geräten mit Asahi Linux und Valves Steam Frame ausführen. Für Serverinstallationen stehen ebenfalls passende ARM64-Versionen bereit.

Für die Zukunft sieht das Studio weiterhin Fehlerkorrekturen, Kompatibilitätsanpassungen und Verbesserungen der Modding-Möglichkeiten vor. Die Veröffentlichung von Version 2.1 bedeutet somit nicht das Ende sämtlicher Arbeiten an Factorio, sondern den Übergang in eine langfristige Wartungsphase. Parallel beschäftigen sich Teile des Teams bereits mit Prototypen für neue Spiele. Konkrete Informationen zu diesen Projekten liegen bislang aber leider nicht vor.