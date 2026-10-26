Werbung

Am Wochenende endete die SPIEL in Essen. Während die Messe einen neuen Besucherrekord aufstellen konnte, wurden vor Ort etliche neue Brett- und Miniaturenspiele vorgestellt. Gerade in den vergangenen Jahren gab es auch immer wieder erfolgreiche Umsetzungen von digitalen Spielen als Brettspiel. Die polnische Firma Glass Cannon Unplugged hat sich auf ebensolche Umsetzungen spezialisiert.

Zum Start der SPIEL hatte Glass Cannon Unplugged nun ein neues Spiel angekündigt. Nach analogen Umsetzungen zu bekannten Games wie Dying Light, Frostpunk und sogar Apex Legends soll es jetzt ein analoges Diablo geben. Dabei hat Glass Cannon schon 2025 ein Brettspiel zu dem Franchise von Blizzard veröffentlicht.

Die neue Version namens Diablo: Unbound wurde auf X als Koop-Dungeon-Battler präsentiert. Es richtet sich sowohl an Solospieler als auch an Gruppen von bis zu vier Personen. Auf Gamefound wurde zeitgleich eine Kampagnenvorschau gestartet. Dort können sich Interessierte bereits die Entwürfe für die Spielmaterialien ansehen. Für Miniaturen-Fans sind natürlich die beiliegenden Modelle besonders interessant. Die gezeigten Figuren sehen bisher sehr detailliert und wie direkt aus der Vorlage entnommen aus.

In der Vorschau heißt es, dass das fertige Spiel im ersten Quartal 2027 erscheinen soll. Eine Partie wird rund 90 Minuten dauern und ist für Spieler ab 14 Jahren geeignet. Die typischen Charakterklassen werden zur Verfügung stehen und die Geschichte ist natürlich im Diablo-Universum in der Welt von Sanktuario angesiedelt. Bisher folgen der Kampagne über 30.000 Menschen.