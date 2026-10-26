Werbung

Wie jedes Jahr fand auch 2026 die SPIEL statt. Die Brettspielmesse in Essen konnte vom 22. bis 25. Oktober 2026 auf dem Messegelände vor Ort besucht werden. Brettspiele als Hobby erfreuen sich seit Corona wieder extrem großer Beliebtheit. Das zeigt sich auch in den Zahlen zur Messe. Hier fand in allen Bereichen eine Steigerung gegenüber 2025 statt. Auch wir waren wieder vor Ort und haben uns einen Einblick in die aktuellsten Entwicklungen verschafft.

Die SPIEL war größer als je zuvor. So waren ganze 230.000 Besucher vor Ort. Im Vorjahr waren es noch 10.000 weniger. Eine weitere Steigerung ist aber wohl nicht zu erwarten. Grund dafür ist nicht etwa mangelnde Nachfrage, sondern ein Platzproblem. Die Messehallen in Essen können keine weiteren Menschenmassen aufnehmen. Die Steigerung in diesem Jahr war nur dadurch möglich, dass erstmalig alle acht Hallen genutzt wurden. Weiterer Raum ist allerdings nicht mehr verfügbar. Die Betreiber betonten jedoch, dass man dem Standort treu bleiben will. Die Messe soll in Essen weiterentwickelt werden.

Schon dieses Jahr gab es neben den zusätzlichen Hallen einige Neuerungen. Besucher konnten sich auch außerhalb des Geländes über verschiedene Angebote und Rabatte in der Innenstadt freuen. So wurden etwa kostenlose Spieleabende angeboten. Wem es nach Action gelüstete, der konnte beim Warhammer 40.000 Lasertag vor Ort teilnehmen.

Wie immer boten die Hallen 1 bis 3 auch ein großes Angebot für Miniaturen-Fans. Neben den Warhammer-Machern von Games Workshop fanden sich hier auch Aussteller wie Titan Forge. Zu den Minis konnten auch Farben und anderes Hobby-Zubehör gekauft werden. Hinzu kamen etliche Anbieter von Kenner- und Expertenspielen. Auch Familien und Bastler wurden in den anderen Hallen fündig. Bekannte Verlage wie Kosmos und Pegasus zeigten ihre neuesten Angebote. Aufgrund der aktuellen Beliebtheit waren auch verschiedene Trading-Card-Systeme vorhanden. An verschiedenen Ständen waren leider auch schnell und schlecht produzierte KI-Banner und Flyer zu sehen.

Die SPIEL 2027 findet vom 21. bis 24. Oktober 2027 statt. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Webseite.