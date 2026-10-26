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Nächstes Jahr feiert die Fallout-Reihe ihren 30. Geburtstag. Seit das erste Spiel 1997 erschienen ist hat sich einiges geändert. Gerade in den vergangenen Jahren hat das Franchise einen neuen Hype, da die Serienumsetzung sehr erfolgreich auf Amazon läuft. Das Open-World-Rollenspiel Rad New World orientiert sich an den Ursprüngen von Fallout. Während die neueren Spiele längst in der Ego-Perspektive spielen, sind die ersten Teile nämlich noch in isometrischer Perspektive entstanden. Rad New World will diesen Look zurückbringen.

In Rad New World verschlägt es Spieler in eine postapokalyptische Welt voller Gefahren und Chancen. Als einsamer Wanderer erkunden sie eine weitläufige Einöde. Die Landschaft wird von rivalisierenden Fraktionen beansprucht, die um verlassene Ruinen voller Ausrüstung kämpfen. Aktuell befindet sich das Spiel laut Entwickler in Version 0.29. Interessierte sollen bald die Möglichkeit erhalten, den Titel im Early Access zu spielen. Ein Startdatum steht aber bisher nicht fest.

Typisch für das Genre versprechen die Macher eine umfangreiche Charaktererstellung inklusive Perk-System, das es ermöglicht, den Charakter gezielt weiterzuentwickeln. Spieler können so selbst bestimmen, ob sie als Händler, Spezialist für schwere Waffen oder mit einer ganz anderen Spezialisierung losziehen wollen. Auch die Kämpfe setzen auf taktische Entscheidungen. Neben unbewaffneten Angriffen und Nahkampf stehen Wurfwaffen sowie leichte, mittlere und schwere Schusswaffen zur Verfügung. Durch Positionierung, Ducken und Kriechen lässt sich das Vorgehen an die jeweilige Situation anpassen. Neben den Gefechten spielen Erkundung und Ressourcenmanagement eine wichtige Rolle. Spieler können verschlossene Gebäude knacken, mit zwielichtigen Händlern feilschen, Beute sammeln und wichtige Gegenstände herstellen. Fahrzeuge erleichtern die Fortbewegung durch das Ödland und verfügen über ein mobiles Inventar.

In der Story beeinflussen Dialogentscheidungen Quests und Fraktionen. Auch negative Statuswerte wie Verstrahlung, Abhängigkeiten und Verletzungen müssen berücksichtigt werden. Wer lieber auf Glück statt auf Feuerkraft setzt, kann sich zudem an Poker, Würfelspielen und Spielautomaten versuchen oder bei Arenakämpfen Wetten platzieren. Noch stehen keine Release-Termine fest. Wer das Spiel auf seine Wunschliste setzen will, kann dies bei Steam bereits tun.