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Noch vor wenigen Tagen wurde die Erweiterung von DLSS 5 seitens NVIDIA auf Hogwarts Legacy und Where Winds Meet beschränkt. Gestern nun haben Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux ein Update erhalten und überraschenderweise war darin auch die Nutzung von DLSS 5 enthalten. Weder Entwickler 4A Games noch NVIDIA hatten dazu eine offizielle Ankündigung gemacht.

Beide Spiele sind nicht neu, haben aber zum 22. Oktober ein frisches Update erhalten, welches sich vorwiegend den grafischen Verbesserungen annehmen sollte. Verbesserte Texturen und die neuesten Upsampling-Technologien mit DLSS 4.5 standen hier im Fokus.

Nach dem Patch fanden die Nutzer in den Grafik-Einstellungen dann aber auch den Menüpunkt "DLSS NR". Somit folgen Metro 2033 Redux und Metro: Last Light Redux auf NBA 2K27 als erstes Spiel, welches DLSS 5 offiziell unterstützte. Mit dem Start der RTX-Spark-Plattform veröffentlichte NVIDIA zudem eine neue Version von DLSS 5, welche für mehr Frames sorgen soll.

TweakTown erreichte mit DLSS 5 auf einer GeForce RTX 5090 und mit DLSS Super Resolution dennoch mehr als 120 FPS. Allerdings fehlen hier die Angaben zur Auflösung und den weiteren Grafikeinstellungen. Vielleicht konntet ihr eines der Spiele schon mit DLSS 5 testen und könnt uns in den Kommentaren erläutern, wie hoch die FPS bei den von euch verwendeten Einstellungen und der jeweiligen Hardware ausgefallen sind.