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Bereits seit 1996 zieht Lara Croft als schießwütige Archäologin über die Bildschirme. Entsprechend wird die Spielereihe dieses Jahr 30. Zum Geburtstag von Tomb Raider erscheint nun ein offizielles Klemmbaustein-Set. Die Lizenz ging hier jedoch nicht an das große L. Stattdessen will Fanbrix ein Sammlermodell des Croft-Anwesens produzieren. Croft Manor umfasst rund 4.400 Teile, drei Fahrzeuge und mindestens sechs Figuren. Der Vorverkauf startet im Februar 2027.

Die Plastikversion von Laras berühmtem Anwesen entsteht dabei in Zusammenarbeit mit dem Rechteinhaber Crystal Dynamics. Fanbrix verspricht auf der offiziellen Seite des Spiels, dass das Set zahlreiche Details aus drei Jahrzehnten Tomb Raider aufgreifen wird. Dazu gehören bekannte Räume, versteckte Geheimnisse und verschiedene Anspielungen auf die Spiele der Reihe.

Das fertige Modell ist als aufklappbares Diorama gestaltet. Wie oft bei diesen Sets zeigt die Vorderseite die Fassade des Herrenhauses. Von hinten kann man ins Gebäude schauen und die einzelnen Räume erkunden. Diese richten sich dabei an die Spielevorlage. Es gibt die große Halle mit Doppeltreppe, Laras Arbeitszimmer, einen Poolbereich und den Trophäenraum mit Artefakten aus der Geschichte der Reihe. Wer sich darauf freut, Butler Winston in den Kühlraum zu sperren, wird auch nicht enttäuscht. Die kleine Kammer darf natürlich nicht fehlen.

Fanbrix bietet das Set in zwei Varianten an. Beide enthalten das rund 4.400 Teile umfassende Herrenhaus, drei Fahrzeuge und sechs Kernfiguren. Neben Lara Croft gehören bislang Winston und Zip zu den bisher bestätigten Charakteren. Die übrigen Figuren beabsichtigt der Hersteller zu einem späteren Zeitpunkt vorzustellen. Die Standard-Edition kostet 349 US-Dollar vor Steuern. Der Vorverkauf beginnt am 4. Februar 2027 und läuft 30 Tage. Anschließend soll das Set nicht erneut produziert werden.

Die Founders-Edition kostet ebenfalls 349 US-Dollar, bietet aber zusätzliche Inhalte. Käufer erhalten sechs weitere Figuren, deren Auswahl über eine Abstimmung innerhalb der Community bestimmt wird. Hinzu kommen ein Figurenständer, eine spezielle Verpackung, eine individuelle Nummerierung mit Echtheitszertifikat und Zugang zu einem exklusiven Discord-Kanal. Wer diese Edition will, muss allerdings vorbestellen. Hierfür wird eine Anzahlung von fünf US-Dollar fällig. Diese Anzahlung wird mit dem Kaufpreis verrechnet.

Für Vorbesteller beginnt der Vorverkauf bereits am 2. Februar 2027. Nach Ende des Vorverkaufs am 6. März 2027 will Fanbrix ausschließlich die bestellte Menge produzieren. Einen konkreten Liefertermin hat das Unternehmen bislang nicht genannt. Auch die endgültigen Preise für Deutschland stehen noch aus.