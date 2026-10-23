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Mit Martha is Dead hat das italienische Studio LKA 2022 ein erfolgreiches Horrorspiel veröffentlicht. Während es bei anderen Genre-Vertretern oft heftig zur Sache geht, gibt es hier keine Kämpfe und keine Non-Stop-Action. Als Walking-Simulator setzt das Spiel komplett auf psychologischen Horror und die Geschichte. Nun soll ein neues Spiel mit ähnlichem Flair erscheinen. When Sirens Fall Silent kommt von Entwickler LKA und Publisher Wired Productions und konfrontiert Spieler mit einer verstörenden Mord- und Entführungsserie. Der Titel soll für PC und Xbox Series X/S erscheinen.

Der Ankündigungstrailer steht auf YouTube bereit und zeigt in beinahe fünf Minuten bereits einige Eindrücke des Spiels. In When Sirens Fall Silent übernehmen Spieler die Rolle der Polizistin Mila, die sich Anfang der 1990er-Jahre in Italien mit einem aufsehenerregenden Kriminalfall beschäftigt. Während sie eine Reihe von Entführungen und Morden untersucht, wird sie zunehmend mit ihrer eigenen Vergangenheit und den psychischen Folgen ihrer Ermittlungen konfrontiert.

Wie bereits bei den vorherigen Titeln setzt das Team von LKA auf eine realitätsnahe Darstellung beklemmender Themen und eine vielschichtige Erzählweise. Inhaltlich richtet sich das Spiel ausdrücklich an ein erwachsenes Publikum. Die offizielle Beschreibung warnt vor drastischer Gewalt, verstörenden Darstellungen menschlicher Körper und sexualisierten Traumata. Die Ermittlungen führen Mila an Tatorte, zu potenziellen Zeugen und in Gespräche, bei denen nicht nur die Aussagen, sondern auch die Körpersprache der Gesprächspartner eine Rolle spielen. Spieler müssen Hinweise untersuchen, Spuren miteinander verknüpfen und durch Dialogentscheidungen neue Erkenntnisse gewinnen.

Ein verzweigtes Dialogsystem soll dabei die Interpretation der Spieler berücksichtigen. Gleichzeitig verschwimmen zunehmend die Grenzen zwischen Realität und Wahrnehmung. Über Steam können Interessierte das Spiel auf ihre Wunschliste setzen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin haben die Verantwortlichen bislang nicht bekannt gegeben.