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Ende 2025 erschien das Remaster von Sacred 2. Leider konnte das Spiel bei Release nicht wirklich überzeugen. Auch wir haben uns damals darauf gefreut, das Spiel erneut zu erleben und wurden ziemlich enttäuscht. Die Entwickler hatten eigentlich große Pläne mit der Neuauflage. Diese haben sie nun jedoch etwas zurückgenommen. In einem Community-Post auf Steam geben sie bekannt, dass es keine großen Änderungen am Spiel mehr geben wird.

Größere Updates, neue Inhalte und der bislang ausgebliebene Konsolen-Multiplayer sind nun nicht mehr vorgesehen. Stattdessen konzentriert sich das Team nur noch auf Fehlerbehebungen und kleinere Verbesserungen. So will man die Entwicklungsarbeiten aufgrund begrenzter Kapazitäten des Studios zurückfahren. Die Ausrichtung auf lediglich keine Korrekturen soll auch verhindern, dass durch die Änderungen neue Fehler entstehen.

Der Mehrspielermodus für die Konsolenfassungen ist nicht mehr geplant. Dieser war beim Release nicht im Spiel integriert, sollte aber nachgereicht werden. Auch zusätzliche DLCs und Erweiterungen wird es nicht geben. Die zukünftigen Arbeiten sollen sich vor allem auf fehlerhafte Quests konzentrieren. Hier gibt es allerdings noch eine weitere Einschränkung. Die Macher gestehen nämlich ein, dass man nicht die Zeit habe, alle Quests auf Fehler zu durchsuchen. Stattdessen soll hier die Community helfen und Fehler melden.

Auch die Nintendo-Switch-Version soll noch einen Stabilitäts-Patch erhalten. Zusätzlich wird es bald eine Dokumentation für modifizierbare Spieldateien geben. Diese soll es Spielern erleichtern, das Spiel nach ihren Vorstellungen anzupassen. Damit bleibt es zukünftig wohl an der Community hängen, das Spiel in einen guten Zustand zu bringen. Wer sich von dem Zustand des Spiels und den schlechten Kritiken nicht abschrecken lässt und noch einmal die Welt von Sacred betreten will, kann das Remaster auf Steam zum Preis von 19,99 Euro erstehen.