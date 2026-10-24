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Nach einem Rechtsstreit zwischen Entwickler und Publisher wurde Subnautica 2 im Mai 2026 im Early Access auf Steam veröffentlicht. In einem neuen Video haben die Entwickler nun eine neue Inhaltserweiterung genauer vorgestellt. Es sollen so viele Änderungen erfolgen, dass das Spiel dadurch Early Access 2.0 erreicht.

In der Videoreihe "Voyage to Early Access 2" zeigt Unknown Worlds Entertainment Einblicke in die geplanten Neuerungen des Survivalspiels. Die nun erschienene aktuelle Episode trägt den Titel "Beyond the Surface" und beschäftigt sich insbesondere mit der Geschichte der Spielwelt und ihren Geheimnissen. Im Mittelpunkt des neuen Videos steht eine bislang unbekannte Region mit düsteren Schauplätzen und gefährlichen Bewohnern.

Die Hintergrundgeschichte soll mit dem Update weiter ausgebaut werden. Es warten neue Informationen zum Sammler-Leviathan und Spieler sollen Hinweise auf die Geschehnisse und die Vergangenheit der Kolonisten entdecken können. Alles lässt sich durch Erkundung der Spielwelt entdecken. Die Vergangenheit der geheimnisvollen Axum soll in Version 2.0 aufgearbeitet werden. Welche Bedeutung sie für den weiteren Verlauf der Geschichte haben, lassen die Entwickler allerdings noch offen.

Neben den erzählerischen Erweiterungen bringt das Update auch weitere Neuerungen mit sich. Dazu gehört das neue FROG-Chassis für die Kaulquappe, das zusätzliche Möglichkeiten bei der Fortbewegung unter Wasser eröffnen soll. Auch beim Überleben und beim Bau der eigenen Unterwasserbasis sind Verbesserungen geplant. Dazu zählen Neuerungen für die Bio-Mods, eine permanente Boost-Funktion für die Flossen und zusätzliche Optionen für den Basisbau. Einen konkreten Termin für den Start von Early Access 2.0 haben die Entwickler bislang nicht genannt. Es gibt Hinweise und Spekulationen auf eine Veröffentlichung noch im Jahr 2026, offiziell bestätigt ist dieses Zeitfenster jedoch nicht. Wer möchte, kann sich den Zugang zum Early Access von Subnautica 2 auf Steam für 29,99 Euro kaufen.