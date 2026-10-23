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Rise of the Spellbaker verspricht einen wilden Mix aus Märchen, Action und Backrezepten. Publisher Kalypso Media und Entwickler Realmforge Studios suchen jetzt Tester für das handgemachte Action-Adventure. Interessierte können sich ab sofort für die Closed Beta anmelden und die ersten Spielstunden vor der Veröffentlichung ausprobieren. Das Spiel soll allerdings erst 2027 erscheinen.

In Rise of the Spellbaker schlüpfen Spieler in die Rolle einer Hexe, die offenbar als Letzte ihres Volkes übrig geblieben ist. Alle anderen wurden von einer unbekannten Plage dahingerafft. Die Hauptfigur entdeckt die uralte Kunst des Zauberbackens wieder und stellt mithilfe magischer Rezepte besondere Backwaren her, die ihr im Kampf gegen die Seuche helfen. Diese bedroht die märchenhafte Spielwelt namens Khemia und verwandelt das einst farbenfrohe Land in einen verdorbenen Ort voller gefährlicher Kreaturen.

Die Closed Beta bietet einen Einblick in die ersten Spielstunden und umfasst unter anderem erste Gegner, Zaubersprüche und Story-Kapitel. Auf ihrer Reise erhält die Hexe Unterstützung von ungewöhnlichen Begleitern wie dem sprechenden Sauerteig Hermann. Als echte Hexe wird die Protagonistin natürlich auch von einer Katze begleitet. Darüber hinaus können Spieler ihr Zuhause gestalten. Das zerstörte Dorf soll auch wieder aufgebaut und zum Rückzugsort gemacht werden. Ein Koop-Modus ist geplant. In diesem sollen sich dann bis zu sechs Hexen gemeinsam dem Abenteuer stellen.

Wer an der Closed Beta teilnehmen möchte, kann sich über die offizielle Website von Kalypso Media bewerben. Die Teilnahme setzt die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung voraus. Gespielt wird über Steam auf Windows 11, die Beta ist ausschließlich auf Englisch verfügbar. Rise of the Spellbaker erscheint 2027 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Wer möchte, kann sich den Titel bei Steam bereits jetzt auf die Wunschliste setzen.