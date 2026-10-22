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Microsoft baut sein Xbox Cloud Gaming um und erweitert den Dienst um ein nutzungsabhängiges Bezahlmodell. Statt ein monatliches Game-Pass-Abonnement abzuschließen, können Spieler so künftig Stundenkontingente erwerben und damit ausgewählte Titel über die Cloud nutzen. Die entsprechende Testphase ist bereits für Teilnehmer des Xbox-Insider-Programms angelaufen. Ab November 2026 soll das Angebot einem größeren Nutzerkreis zur Verfügung stehen.

Zum Start stehen dabei drei Stundenpakete zur Auswahl. Für 4 US-Dollar erhalten Nutzer 10 Stunden Spielzeit, während 25 Stunden für 8 US-Dollar angeboten werden. Das größte Paket umfasst 50 Stunden und kostet 12 US-Dollar. Je nach gewähltem Kontingent ergeben sich damit Kosten zwischen 24 und 40 US-Cent pro Stunde. Microsoft bezeichnet die Beträge als Einführungspreise, weshalb sich die Konditionen nach der Testphase wahrscheinlich noch ändern werden.

Anders als beim Xbox Game Pass ist in den Stundenpaketen keine Spielebibliothek enthalten. Nutzer können ausschließlich unterstützte Titel streamen, die sie zuvor digital erworben haben. Hinzu kommen ausgewählte Free-to-Play-Spiele. Nicht verbrauchte Stunden bleiben erhalten und verfallen auch nach einem Monatswechsel nicht. Das Streaming soll ohne Werbeunterbrechungen erfolgen und auf PCs, Smartphones sowie kompatiblen Smart-TVs verfügbar sein. Microsoft stellt zudem kurze Wartezeiten und eine hohe Übertragungsqualität in Aussicht.

Ob das neue Angebot bereits während der Testphase in Deutschland genutzt werden kann, ist bislang offen. Microsoft macht die Verfügbarkeit von der jeweiligen Region abhängig und hat noch keine Europreise bekannt gegeben.

Parallel zur Einführung der Stundenpakete plant der Konzern aber weitere Einschränkungen für bestehende Game-Pass-Abonnements. Ab November sollen die Tarife Essential, Premium und Ultimate monatliche Obergrenzen für das Cloud-Gaming erhalten. Während Essential künftig fünf Stunden Streaming pro Monat umfasst, stehen Premium-Abonnenten zehn und Ultimate-Nutzern 15 Stunden zur Verfügung. Wer sein Kontingent ausgeschöpft hat, muss dann zusätzliche Spielzeit erwerben, um weiterhin über die Cloud spielen zu können.