Werbung

Vor 25 Jahren erschien Serious Sam: The First Encounter. Entwickelt wurde der Titel in Kroatien von dem Studio Croteam. Schon ein Jahr später wurde das Spiel mit Serious Sam: The Second Encounter fortgesetzt. Bis 2022 erschienen über 20 weitere Spin-Offs, Portierungen und Neuauflagen. Die von den Entwicklern eigentlich geplante Trilogie wurde nach The Second Encounter aber nicht mehr fortgesetzt. Dies soll sich jetzt ändern.

Croteam hat einen Ankündigungstrailer für Serious Sam: The Third Encounter veröffentlicht. Als Publisher fungiert Devolver Digital. Den Trailer gibt es auf YouTube. Viel zu sehen ist in den 30 Sekunden noch nicht. Die erste Einstellung zeigt ein Raumschiff, danach erscheint Hauptfigur Samuel Stone auf dem Bildschirm. Beendet wird der Clip mit der Frage, ob wir bereit sind, uns Mental zu stellen.

Damit ist bisher lediglich klar, dass Protagonist Sam und sein Widersacher Mental zurückkehren. Auch ein Releasetermin wird nicht verraten. Wer möchte, kann sich das Spiel dennoch bereits auf die Steam-Wunschliste setzen. In der Welt der Spiele hat die Menschheit mehrere Kolonien im Weltall gegründet. Diese werden von Mental und seinen Monsterhorden angegriffen. Sam stellt sich ihnen entgegen. Nachdem er ein Raumschiff erobert hat, beginnt er, durch die Zeit zu reisen, um die Menschheit zu retten.

Serious Sam: The Third Encounter ist die direkte Fortsetzung und führt die Geschichte ohne Umwege weiter. Erneut stellt sich Sam dem Kampf. Der neue Serienteil setzt dabei auf die gewohnte Arcade-Shooter-Action mit riesigen Gegnerhorden und jeder Menge Feuerkraft. Neben bekannten Waffen dürfen sich Spieler auch auf neue Spielzeuge freuen, mit denen sie den außerirdischen Invasoren entgegentreten. Gespielt wird im Einzelspielermodus oder gemeinsam mit Freunden im Koop. Im Mittelpunkt steht vor allem totales Chaos. Weitere Infos finden sich im Steam-Beitrag.