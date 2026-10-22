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Mittlerweile ist Cyberpunk 2077 schon fast sechs Jahre auf dem Markt. Während der Titel von CD Projekt Red anfänglich noch mit starken Problemen zu kämpfen hatte, ist das Spiel mittlerweile sehr beliebt. Täglich loggen sich um die 60.000 gleichzeitige Spieler alleine auf Steam ein. 2022 produzierte Netflix dann mit Edgerunners eine Serie, die im gleichen Universum spielt. Sowohl Spiel als auch Serie erwarten nun neue Inhalte.

Mit Cyberpunk: Edgerunners 2 kehren CD PROJEKT RED und das japanische Animationsstudio TRIGGER nach Night City zurück. Die zehnteilige Fortsetzung der Anime-Serie steht seit dem 20. Oktober 2026 auf Netflix bereit. Im Mittelpunkt steht eine neue Gruppe von Charakteren. Die Geschichte ist losgelöst von Staffel eins und der Handlung des Spiels. Sie handelt von Rache und Erlösung und beleuchtet das Leben in Night City aus neuen Perspektiven. Zu den Figuren gehören ein erfahrener Edgerunner, ein junger Cineast, eine chrombesessene Kriminelle und ein Netrunner der Snake Nation.

Parallel zum Serienstart hat CD PROJEKT RED das Edgerunners-2-Update für Cyberpunk 2077 angekündigt. Das kostenlose Update 2.5 erschien am 22. Oktober 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Eine Version für Nintendo Switch 2 soll noch folgen. Auch eine Mac-Version ist angekündigt.

Das Update 2.5 erweitert Cyberpunk 2077 um zahlreiche neue Inhalte und technische Verbesserungen. Mit der Nebenquest "Clampdown" kommen eine von Cyberpunk: Edgerunners 2 inspirierte Mission, ein fünfteiliges Ausrüstungsset und der neue Radiosender HKGN 102,0 FM ins Spiel. Auch die Spielwelt wird erweitert und eine neue Nebenquest sowie zwölf neue Tarotkarten ergänzen die Erkundung von Night City. Technisch bietet das Update unter anderem Unterstützung für DLSS 4.5 inklusive Multi-Frame-Generierung, Verbesserungen bei Raytracing und HDR sowie Optimierungen für die PlayStation 5 Pro. Alle Infos und die kompletten Änderungen finden sich auf der offiziellen Webseite.