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Gestern Abend hat der Spieleentwickler Bioware auf X eine Stellungnahme gepostet. Zur Überraschung vieler Fans gab das Studio darin seine Schließung bekannt. Damit endet die Geschichte der kanadischen Entwickler nach über 30 Jahren. Ursprünglich wurde Bioware im Februar 1995 gegründet. Seit 2007 gehörte das Studio zu Electronic Arts. Mutterkonzern EA bestätigte ebenfalls deren Schließung.

Bereits 1996 erschien mit Shattered Steel das erste Spiel des Studios. Der große Durchbruch folgte 1998 mit Baldur's Gate. Die Reihe ist bis heute beliebt und gerade seit dem letzten Teil Baldur's Gate 3 erfolgreicher denn je. Dieser wurde allerdings schon nicht mehr von Bioware entwickelt. Nach dem Erfolg der Spiele spezialisierte man sich auf die Entwicklung von storylastigen Rollenspielen. So starteten Anfang der 2000er Neverwinter Nights und Star War: Knights of the Old Republic.

2007 veröffentlichte das Studio schließlich Mass Effect. Während Bioware eine Vielzahl extrem erfolgreicher Spielereihen geschaffen hat, ist Mass Effect für viele das Aushängeschild der Entwickler. Die Handlung spielt in der Zukunft und dreht sich rund um die zurückgelassenen Artefakte der untergegangenen Zivilisation der Protheaner. 2009 folgte dann das erste Dragon Age, das statt SciFi ein Fantasy-Setting mit sich brachte. Ausgerechnet diese beiden Reihen sollten jetzt aber für das Ende von Bioware verantwortlich sein.

Mass Effect: Andromeda von 2017 enttäuschte viele Fans und versetzte dem Image des Studios einen herben Schlag. Besonders die gescheiterten Gesichtsanimationen sind bis heute berüchtigt. Auch Dragon Age ist bekannt für einen gescheiterten letzten Teil. Dragon Age: The Veilguard erschien erst 2024 und wird auch das letzte Spiel des Entwicklers bleiben. In der Erklärung wird zudem bekannt gegeben, dass eine bereits in Entwicklung befindliche Fortsetzung von Mass Effect eingestellt werde.