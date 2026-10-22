Werbung

Im November soll der neue Godzilla: Minus Zero erscheinen. Während Fans der Atom-Echse auf den neuesten Film warten, wurde angekündigt, dass ein Remaster eines digitalen Godzilla-Klassikers erscheinen soll. 2002 wurde Godzilla: Destroy All Monsters Melee für den GameCube veröffentlicht. Das Spiel erscheint zwar erst zwei Tage vor dem Kinostart des neuen Films am 5. November 2026, kann aber bereits jetzt als Demo ausprobiert werden.

24 Jahre nach dem Original soll das Spiel in der Remastered-Edition jetzt von Entwickler Pipeworks Studio und Publisher Atari veröffentlicht werden. Die Demo startete im Rahmen des Steam Next Fest und steht immerhin bei über 90 % positiven Bewertungen.

Das bekannteste Feature des Spiels ist wohl der Austragungsort der namensgebenden Kämpfe. Spieler können sich in der Rolle von Godzilla und anderen bekannten Monstern wie Ghidorah und Gigan mächtig eins auf die Glocke geben und dabei eine komplette Stadt vernichten. Genau wie in den Filmen stürzen die Riesen in Wohnblöcke und zertrampeln Autos. Spieler können Trümmer und auch ganze Gebäude aufheben und damit auf ihren Kontrahenten einprügeln. Wer den meisten Schaden anrichtet, erhält Punkte und trägt den Sieg im Destruction-Modus davon. Wer es etwas friedlicher mag, kann stattdessen auch in einer Arena kämpfen.

Bis zu vier Spieler können im neuen Online-Modus gegeneinander antreten. Das fertige Spiel gibt den Spielern die Wahl zwischen einem Dutzend spielbaren Kaiju-Monstern und acht verschiedenen Schauplätzen. Es gibt auch einen Kampagnenmodus, der den einzelnen Monstern einige Missionen gibt. Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered erscheint am 3. November 2026 für PC und Konsolen.

Wer sich die Demo ansehen will, kann diese kostenlos auf Steam herunterladen. Dort lässt sich das Spiel auch schon auf die Wunschliste setzen.