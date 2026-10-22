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In der Gaming-Szene sorgt derzeit ein Gesetzesvorschlag aus den USA für Aufsehen, der die Rechte von Videospielkäufern grundlegend verändern könnte. Nicht weniger als "Eigentum an Spielen" hat der demokratische Kongressabgeordnete Ritchie Torres Mitte Oktober mit dem sogenannten "Power to the Players Act" angekündigt. Völlig unabhängig davon, ob dieser Vorschlag überhaupt vom Kongress verabschiedet wird, stellt sich die Frage, ob diese Forderung in dieser Form umsetzbar ist.

Nach den Plänen von Torres soll die amerikanische Verbraucherschutzbehörde FTC Vorschriften ausarbeiten, die Käufern nicht nur ein dauerhaftes Nutzungs- und Weitergaberecht ermöglichen, sondern ausdrücklich auch Eigentum verschaffen. Gemessen am deutschen und europäischen Rechtsverständnis wird es an dieser Stelle bereits kompliziert. Denn Eigentum im Sinne des deutschen Zivilrechts ist die rechtliche Herrschaft über eine Sache gemäß § 903 BGB. Was eine Sache ist, wird in § 90 BGB definiert: "nur körperliche Gegenstände". Daten und Software im übergeordneten Sinne haben keine körperliche Natur, folglich auch keine Sacheigenschaft und damit letztlich keine Eigentumsqualität.

Eigentum an Daten im klassischen sachenrechtlichen Sinne ist somit nicht möglich. Bei einem Videospiel bleiben dann potenziell nur der Datenträger, an dem Eigentum erworben werden kann, und das Urheberrecht an dem eigentlichen Werk. Die Rechte daran verbleiben aber grundsätzlich bei den jeweiligen Rechtsinhabern. Das gilt grundsätzlich so auch in die USA. Das Versprechen von "Eigentum an Spielen" scheidet damit bereits aus. Viel eher könnte eine Ausweitung der Nutzungsrechte in den juristischen Fokus geraten. Allerdings birgt auch dieser Weg erhebliche Fallstricke.

In der EU gilt der sogenannte Erschöpfungsgrundsatz, wonach das urheberrechtliche Verbreitungsrecht an einem rechtmäßig in Verkehr gebrachten Werkexemplar unter bestimmten Voraussetzungen erschöpft ist. Im Juli 2012 entschied zudem der EuGH (C-128/11), dass sich das Verbreitungsrecht auch bei heruntergeladener Software unter bestimmten Bedingungen erschöpfen kann. Daran orientierte sich auch das Landgericht in Paris und urteilte im September 2019, dass Steam-Nutzer ihre Spiele einzeln weiterverkaufen dürfen und Valves AGB-Klauseln sogar gegen EU-Recht verstoßen. Dagegen legte Valve Berufung ein. Drei Jahre später kippte das französische Berufungsgericht (Cour d’appel de Paris) das Urteil wieder.

Dabei ist die Begründung interessant: Videospiele sind in den Augen des Gerichts keine reine Software. Während Spiele in erster Instanz noch als normale Computerprogramme behandelt wurden, sah das Berufungsgericht in ihnen etwas viel Komplexeres: ein Konvolut aus Code, Drehbüchern, Musik, Grafiken, Videosequenzen, Community-Diensten usw. Diese Multimedialität stellt eine untrennbare Verschmelzung zahlreicher urheberrechtlich geschützter Elemente dar. Daneben stellt die Argumentation auch auf den eigentlichen Zweck ab. Während bei Software die technische Funktionalität im Vordergrund steht, ist es bei Spielen das kreative, intellektuelle und interaktive Erleben. Der Programmcode ist daher nur einer von mehreren Bestandteilen des urheberrechtlich geschützten Gesamtwerks und dient primär als Transportmittel.

Die juristische Dimension ist damit zunächst einmal durchdekliniert. Der amerikanische Kongress könnte nun neue gesetzliche Nutzungs-, Übertragungs- und Erhaltungsrechte schaffen, ohne die Urheberrechte der Entwickler und Publisher final aufzuweichen. Ob der "Power to the Players Act" seine weitreichenden Versprechen einlösen kann, dürfte weniger von der politischen Forderung nach "Eigentum an Spielen" als viel mehr von dessen konkreter rechtlicher Ausgestaltung abhängen.