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Im November steht der nächste DLC für Anno 117: Pax Romana (Test) an. Das Spiel ist vor knapp einem Jahr erschienen und hat seither bereits einiges an neuen Inhalten erhalten. In ihrem Entwicklerblog haben die Macher nun einige Details zum geplanten Ägypten-DLC mit dem Namen "Erwachen des Deltas" verraten.

Mit der Erweiterung erhält das Spiel seine erste neue Region seit Release. Über das Mittelmeer können Spieler dann nach Ägypten segeln und eine Stadt an den Ufern des namensgebenden Nildeltas errichten. Anstatt einer Inselwelt wartet hier ein zusammenhängendes Gebiet. Das Land ist lediglich von Flüssen durchzogen, die die Bereiche voneinander trennen. Die Flüsse haben dabei einige neue Eigenschaften. So bewegen sich Schiffe, die mit der Strömung segeln, schneller. Auch die Wassertiefe spielt eine Rolle für die Schifffahrt.

Während die Inseln im Hauptspiel zufällig verteilt werden, ist die gesamte Karte der Erweiterung feststehend. Die Anordnung ist nicht zufällig. Wie auch in Albion haben die Spieler die Wahl, ob das Volk in der neuen Siedlung traditionell leben soll, oder ob die Bevölkerung romanisiert wird. Die neue Region kann auch als Startgebiet gewählt werden. Spieler müssen dann mit den Gegebenheiten der Wüste klarkommen. Diese sorgen unter anderem dafür, dass Felder, die zu weit vom Nil entfernt sind, aufwendig bewässert werden müssen. Direkt am Nil gibt es dafür fruchtbares Schwemmland. Dort können Überschwemmungen allerdings für Produktionsausfälle in Gebäuden sorgen.

Trotz der Gefahren müssen Schlamm und Schilf im Schwemmland abgebaut werden, da sie essenziell für die ägyptische Wirtschaft sind. Als Grundnahrungsmittel dienen Datteln. Auch Perlen müssen gesammelt werden. Anno 117: Pax Romana gibt es auf Steam zum Preis von 59,99 Euro. Wer sich für die Gold-Edition für 89,99 Euro entscheidet, erhält neben dem Hauptspiel auch den Year 1 Pass. Dieser umfasst die ersten drei DLCs inklusive Erwachen des Deltas.