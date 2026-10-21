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The Finals wird bald drei Jahre alt. Die Entwickler Embark Studios versorgen den Titel seit Release regelmäßig mit neuen Inhalten. Mittlerweile steht schon die 12. Season für den Titel an. Diese ist jetzt gestartet und soll das Spiel technisch und spielerisch weiterentwickeln. Unter dem Namen "Prime Time" stehen eine überarbeitete Levelzerstörung, grafische Verbesserungen, Anpassungen an bekannten Arenen und eine neue Benutzeroberfläche im Mittelpunkt. Darüber hinaus warten ein neuer Playstyle, ein zusätzlicher Spielmodus und Änderungen am Fortschrittssystem.

Die größte technische Neuerung betrifft die Zerstörung der Spielumgebung. Bislang waren Gebäudeteile häufig entweder intakt oder vollständig zerstört. Mit dem neuen System sollen Strukturen künftig auch schrittweise auseinanderbrechen können. Böden können sich durchbiegen, Wände in Schieflage geraten und Gebäudeteile teilweise verbunden bleiben, bevor sie endgültig einstürzen. Zerstörungen können weitere Reaktionen auslösen und Kettenreaktionen in Gang setzen. Gleichzeitig sollen verbesserte visuelle Hinweise dafür sorgen, dass Spieler drohende Einstürze und andere Veränderungen besser erkennen können.

Neben der Zerstörung erhält auch die Grafik ein Upgrade. Verbesserungen an Beleuchtung und Materialien wurden eingebaut. Zudem werden die Arenen stärker durch individuelle Sponsoren, Farben und visuelle Merkmale geprägt.

Mit Season 12 wurden auch bekannte Karten überarbeitet. Monaco, Seoul und Skyway Stadium zählen dazu. Neben der Optik wurde auch das Leveldesign überarbeitet, um neue taktische Möglichkeiten zu bieten. Für Abwechslung sorgt außerdem der neue Playstyle "Infiltrator" für die leichte Klasse. Zu den neuen Fähigkeiten und Gadgets gehören die Spezialisierung True Sight sowie das Mimic Device und der Translocator. Mit Solo Showdown hält außerdem ein neuer Spielmodus Einzug. Hier treten zwölf Spieler in einem Turnier gegeneinander an, ohne sich in Teams zusammenzuschließen. Eine komplette Liste der Änderungen findet sich auf der offiziellen Webseite.