Werbung

Anfang September haben wir das erste Spiel der Rebel Wolves Studios angespielt. Dabei setzt das Rollenspiel "The Blood of Dawnwalker" auf klassische RPG-Element und ein Zeitsystem, das nicht allen Spielern gefallen hat. Nun hat der Titel ein Update auf Version 1.1 erhalten. Die Entwickler haben bekannt gegeben, dass mehr als 1.100 größere und kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen vorgenommen wurden. Zusätzlich dürfen sich Spieler auf einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad für die Story, eine Möglichkeit zum Zurücksetzen von Fähigkeiten und weitere Komfortfunktionen freuen.

Der neue Story-Schwierigkeitsgrad richtet sich an Spieler, die vor allem die Handlung erleben möchten. Zusätzliche Hilfen im Kampf machen die Auseinandersetzungen einfacher. Der bisherige Standard-Schwierigkeitsgrad wird im Zuge dessen in "Forgiving" umbenannt. Auch das Kampfsystem und die Steuerung werden überarbeitet. Zu den angekündigten Verbesserungen zählen eine präzisere Zielerfassung, Anpassungen an der Fortbewegung und Verbesserungen der Kamera. Darüber hinaus soll das Spiel weitere Optimierungen für die Frame-Generation erhalten.

Eine weitere Neuerung ist der Verbrauchsgegenstand "Draught of Mind Rebirth". Damit können Spieler ihre Fähigkeiten in den Talentbäumen für Schwertkampf, Hexerei und Vampirismus zurücksetzen und die entsprechenden Punkte neu verteilen. Wer bisher gerne die umherlaufenden Tiere gestreichelt hat, wird auch eine Änderung bemerken. Jetzt kommt dabei auch das Richtungseingabesystem zum Einsatz, das eigentlich im Kampfsystem verwendet wird. So können Spieler nun die Richtung bestimmen, aus der gestreichelt wird.

The Blood of Dawnwalker ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Auf Steam kostet das Spiel 69,99 Euro. Für 79,99 Euro gibt es die Eclipse-Edition inklusive digitalem Kompendium, digitalem Soundtrack und einem ebenfalls digitalem Comic-Heft.