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Abgesehen vom 25 Minuten langen und überaus erfolgreichen Extended Look auf Netflix hatte Rockstar Games bislang gerade einmal zwei Trailer zu Grand Theft Auto VI veröffentlicht. Am Nachmittag ließ man 35 Tage vor dem Release von GTA 6 nun den offiziellen Launch-Trailer folgen. Dieser soll vollständig auf einer Sony PlayStation 5 aufgenommen worden sein, wobei die Entwickler verschweigen, welche Version der Konsole genau zum Einsatz kam. Das Spiel wird am 19. November zeitgleich für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen, eine PC-Version steht für das erste Quartal 2027 im Raum.

Schon der Extended Look von Ende August lief auf einer PlayStation 5 und umfasste zahlreiche Gameplay-Szenen und Zwischensequenzen. Der neue Launch-Trailer ist deutlich kürzer und wiederholt actiongeladene Szenen, packende Schusswechsel und einiges an Detailreichtum rund um den fiktiven US-Bundesstaat Leonida. Inhaltlich stellt der Clip die beiden Hauptcharaktere Jason und Lucia sowie die kriminelle Verschwörung in Leonida in den Mittelpunkt. Die offizielle Beschreibung deutet an, dass die beiden Hauptfiguren nach einem misslungenen Coup stärker aufeinander angewiesen sind, wenngleich sie doch unterschiedliche Ziele haben sollen.

Anders als ein ausführlicher Gameplay-Rundgang gibt es insgesamt aber nur sehr wenige Details zur Geschichte. Die musikalische Untermalung liefert Justice mit dem neuen Titel "Flower in a Hurricane". An dem Song sind außerdem Tame Impala, SZA und King Gizzard & The Lizard Wizard beteiligt. Der Titel wird auf Grand Theft Auto VI: The Album erscheinen, welches ebenfalls für den 19. November geplant ist.

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Zuletzt machten wieder zahlreiche und vor allem sehr lange Leaks die Runde. Zeitweise drohte Cyberleek sogar mit der kompletten Veröffentlichung der Kampagne und dem Bereitstellen einer spielbaren Entwicklerversion. Hierfür entwickelte der Account sogar einen eigenen Krypto-Token, welcher allerdings einen starken Rückgang um mehr als 40 % binnen 24 Stunden wegstecken musste. Die Leaks kamen bei der Community nicht gut an.

In den nächsten Tagen dürften sich solche und weitere Informationen zum heiß ersehnten Open-World-Kracher weiter vermehren. Laut des als zuverlässig geltenden Insiders NateTheHate sollen die Spielertester noch vor Ende Oktober ihre Testversionen erhalten, um pünktlich zum Launch des Spiels ihre Tests veröffentlichen zu können. Das Review-Embargo soll kurz vor Veröffentlichung von GTA 6 fallen. Der Preload der vermutlich über 200 GB starken Spieldaten soll bereits am 12. November starten.