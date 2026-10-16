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Mit Windrose erschien in diesem Jahr ein Piraten-Survival-Spiel, das sich bei der Spielerschaft großer Beliebtheit erfreut. Kurz darauf wurde mit dem Remake von Black Flag ein weiteres Piratenabenteuer veröffentlicht. Auch dieser Titel wurde heiß erwartet. Mit Pirates Republic will nun der Indie-Publisher Golden Hind Games SA auf den Zug, oder besser das Piratenschiff, aufspringen. Mit einem neuen Trailer meldet sich das Spiel nach längerer Funkstille zurück. Das Studio arbeitet nun an einer Umsetzung in der Unreal Engine 5. Außerdem ist ein Alpha-Test für Mitglieder des offiziellen Discord-Servers geplant.

Pirates Republic ist ein Survival-Sandbox-Spiel, das im Jahr 1714 in der Karibik spielt. Nach einem Schiffbruch müssen die Spieler zunächst ums Überleben kämpfen. Typisch für das Genre gilt es als Erstes, Nahrung zu beschaffen, Werkzeuge herzustellen und Materialien zu sammeln. Ist die Grundversorgung sichergestellt, gilt es, die verstreute Mannschaft wiederzufinden und eine eigene Siedlung aufzubauen.

Der Aufbau spielt laut Entwickler eine zentrale Rolle. Auch Schiffe können mithilfe eines modularen Systems von Grund auf entworfen werden. Rumpfform, Masten, Deckaufteilung und Ruder beeinflussen laut Entwickler die Geschwindigkeit, Widerstandsfähigkeit und Kampfkraft. Insgesamt sollen sich mehr als 100 unterschiedliche Schiffskonfigurationen zusammenstellen lassen.

Neben dem Überleben und dem Schiffbau steht der Aufbau einer eigenen Gemeinschaft im Mittelpunkt. In Nassau sollen mit wachsendem Ruhm neue Bewohner eintreffen, die über individuell generierte Erscheinungen, Hintergrundgeschichten, Fähigkeiten und Persönlichkeiten verfügen. Spieler können Beziehungen aufbauen und so ihre eigene Mannschaft rekrutieren. Wer seine Bewohner allerdings vernachlässigt, riskiert laut den Machern, auf einer einsamen Insel ausgesetzt zu werden.

Natürlich werden Gefechte an Land und auf See anstehen. An Bord gegnerischer Schiffe wird mit Schwertern, Äxten und improvisierten Waffen gekämpft. Ergänzend stehen Steinschlosspistolen und Musketen zur Verfügung. Auf dem Wasser entscheiden dagegen Positionierung und gezielte Breitseiten über den Ausgang einer Auseinandersetzung. Wann die geplante Alpha beginnt und wann Pirates Republic veröffentlicht werden soll, ist bislang nicht bekannt. Angepeilt ist das erste Quartal 2027. Das Abenteuer lässt sich allein oder gemeinsam mit anderen im Online-Koop spielen.