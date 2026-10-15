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Valves Steam Deck und allen voran SteamOS sorgten zuletzt dafür, dass Gaming auf Linux zunehmend interessanter wurde. Während es erst seit 2018 überhaupt die Möglichkeit gibt, Windows-Spiele flächendeckend auf Linux spielbar zu machen, erreicht der Anteil an spielbaren Titeln regelmäßig neue Allzeithochs. Das größte Problem ist aber nicht etwa die Kompatibilitätsschicht, mit der Windows-Spiele unter Linux zum Laufen gebracht werden können – wie etwa Proton – sondern Anti-Cheat-Systeme, die inkompatibel unter Linux sind. Auch dieses Problem gehen die Entwickler inzwischen verstärkt an.

Mit Epic Games plant der nächste große Spieleentwickler, entsprechende Abhilfe zu schaffen. Demnach will die Spieleschmiede, ihren beliebten Koop-Survival-Shooter Fortnite offiziell auf Linux zum Laufen bringen und Easy Anti-Cheat Linux v2 zuerst mit diesem Titel erproben. Der Pilot soll im Livebetrieb stattfinden, einen Veröffentlichungstermin nennt Epic jedoch bisher nicht.

Easy Anti-Cheat unterstützt native Linux-Spiele laut Epic Games zwar bereits seit 2014 und kann seit 2021 auch Windows-Spiele unter Wine und Proton absichern, doch die Unterstützung muss für jedes Spiel einzeln aktiviert werden. Fortnite blieb dabei bislang außen vor, weil Epic Games der Linux-Implementierung weniger Sicherheit zutraute als unter Windows. Mit EAC Linux v2 will man diese Lücke nun schließen, ohne einen eigenen Anti-Cheat-Kerneltreiber zu benötigen.

Stattdessen nutzt die neue Version Sicherheitsfunktionen des Linux-Kernels und entsprechende Tools und Dienste, die teilweise nur solange laufen sollen, wie ein geschütztes Spiel tatsächlich gespielt wird. Unter Windows setzt Epic Games dagegen weiterhin auf einen Kernel-Treiber, der beim Spielstart geladen und beim Beenden wieder gestoppt wird.

Für EAC Linux v2 müssen unter anderem Kernel und Kernel-Module mit anerkannten Schlüsseln signiert sein. Hinzu kommen TPM 2.0, aktiviertes Secure Boot und ein messbarer Bootvorgang. Epic Games verlangt außerdem Kernel Lockdown, ein deaktiviertes kexec sowie das BPF-LSM. Separate Kernel-Module, darunter der proprietäre NVIDIA-Treiber, müssen ebenfalls die Signaturvorgaben erfüllen. Je nach Distribution und eigener Systemkonfiguration sind dafür einige Anpassungen nötig, wobei Epic Games die Anforderungen mit verschiedenen Linux-Distributionen abstimmen möchte.

Auch mit Valve wolle man sprechen, denn das Steam Deck unterstützt die für EAC Linux v2 nötigen Funktionen derzeit nicht. Parallel dazu ist eine Preview des Epic Games Launchers für Linux erschienen. Auch NVIDIA hatte den Linux-Client für seinen Spiele-Streamingdienst GeForce NOW erst kürzlich aus der Betaphase entlassen.