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Mehr als drei Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung könnte der Weltraumklassiker "Wing Commander 3: Heart of the Tiger" eine technisch überarbeitete Neuauflage erhalten. Möglich macht dies ein überraschender Fund im Archiv von Electronic Arts. Im Zuge der Digitalisierung älterer Videobestände wurden dort mehr als 600 Originalbänder wiederentdeckt, die Filmaufnahmen des 1994 erschienenen Spiels enthalten. Das aufwendig produzierte Material könnte dabei die Grundlage für eine umfassende Restaurierung bilden.

Auf der Portland Retro Gaming Expo stellte EA-Produzent Jim Vessella entsprechende Pläne für eine "Wing Commander 3: 30th Anniversary Edition" vor. Vessella war zuvor unter anderem auch an der Entwicklung der "Command & Conquer Remastered Collection" beteiligt und soll nun die Restaurierung des Weltraumspiels verantworten. Über die Präsentation berichtete zunächst Steve Lin von der Video Game History Foundation auf Bluesky. Eine offizielle Ankündigung der Neuauflage durch Electronic Arts steht noch aus.

Den wiederentdeckten Filmaufnahmen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Wing Commander 3 setzte seinerzeit in großem Umfang auf sogenannte Full-Motion-Video-Sequenzen (FMV), die mit echten Schauspielern aufgenommen und anschließend in das Spiel integriert wurden. Aufgrund der damaligen technischen Beschränkungen mussten die Aufnahmen jedoch auf eine Auflösung von lediglich 320 × 240 Pixeln reduziert und erheblich komprimiert werden. Entsprechend niedrig ist die Bildqualität aus heutiger Sicht. Die ursprünglichen Bänder ermöglichen jetzt eine Restaurierung, die nicht auf dem bereits verlustbehafteten Videomaterial des veröffentlichten Spiels aufbaut.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Community versucht, die Filmsequenzen technisch aufzuwerten. Mithilfe KI-gestützter Skalierungsverfahren wurden sämtliche Videos auf eine Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixeln bei 30 Bildern pro Sekunde skaliert. Und obwohl die Ergebnisse eine deutliche Verbesserung gegenüber den Originaldateien darstellen, sind solche Verfahren durch die Qualität des Ausgangsmaterials begrenzt.

Neben der Überarbeitung der Filmsequenzen soll die geplante Neuauflage auch spielerische und technische Verbesserungen erhalten. Der Präsentation zufolge sind Weltraumkämpfe mit Bildraten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde vorgesehen. Damit würde sich die Darstellung gegenüber der ursprünglichen Veröffentlichung insbesondere bei schnellen Flugmanövern und Gefechten flüssiger gestalten.

Weiterhin ist eine native Unterstützung von Controllern geplant. Auch der von der Community entwickelte Enhancement-Patch soll in die Neuauflage einfließen. Dieser erweitert und verbessert bereits seit längerer Zeit die technische Grundlage des Originalspiels. Welche Bestandteile des Patches dabei übernommen werden und ob darüber hinaus Anpassungen an der Spielmechanik vorgesehen sind, ist bislang nicht bekannt.