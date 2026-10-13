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Offenbar plant Epic Games die Entwicklung eines bislang unangekündigten Shooters mit Figuren aus den Universen von Marvel und Star Wars grundlegend umzustrukturieren. Nachdem die Produktion des gemeinsam mit Disney geplanten Spiels wohl langsamer als erwartet vorankommt, will das Unternehmen die Geschwindigkeit zudem durch den verstärkten Einsatz von KI beschleunigen. Einem Bericht von Bloomberg zufolge sollen KI-Werkzeuge dabei große Teile der Programmierung und der grafischen Gestaltung übernehmen.

Das Projekt selbst ist Teil einer umfangreichen Partnerschaft, die Epic Games und Disney Anfang 2024 vereinbart hatten. Damals investierte der Unterhaltungskonzern 1,5 Milliarden US-Dollar in Epic und sicherte sich damit eine Beteiligung an dem Unternehmen. Die Zusammenarbeit soll mehrere Spiele und interaktive Unterhaltungsangebote hervorbringen, die auf bekannten Disney-Marken basieren. Der nun in Aussicht gestellte Shooter ist dem Bericht zufolge der erster Titel dieser Kooperation.

Ursprünglich sollte eine Veröffentlichung bereits für März 2027 vorgesehen gewesen sein. Dieser Termin ist laut Bloomberg inzwischen nicht mehr zu halten. Verantwortlich dafür sind wohl unter anderem Fehleinschätzungen hinsichtlich des erforderlichen Personalaufwands und der Produktionsdauer. Ein neuer Veröffentlichungstermin soll intern bereits festgelegt worden sein, wurde öffentlich jedoch bisher nicht kommuniziert.

Als Reaktion auf die Verzögerungen verfolgt Epic offenbar nun einen "AI-first"-Ansatz, wonach KI zum zentralen Bestandteil der gesamten Produktionspipeline werden soll. Entwickler sollen dabei vor allem die Aufgabenstellung, Steuerung und Überprüfung übernehmen, während die KI einen erheblichen Teil der eigentlichen Umsetzung erledigt.

Innerhalb des betroffenen Teams soll die Ankündigung aber eher skeptisch aufgenommen worden sein. Bloomberg berichtet von einer Videokonferenz in der vergangenen Woche, bei der mehrere Beschäftigte überrascht auf die neuen Vorgaben reagiert hätten. Einige Entwickler sollen die Frage aufgeworfen haben, wie Fehler in KI-generierten Ergebnissen künftig vermieden werden können. Andere bezweifelten grundsätzlich, dass die Umstellung die erhofften Verbesserungen bringen werden, und hoffen auf eine spätere Rücknahme der Anweisung.

Epic Games bestätigt indes die grundsätzliche Ausrichtung. Kommunikationschef Jake Jones erklärte gegenüber Bloomberg, dass das Unternehmen auf eine durch künstliche Intelligenz beschleunigte Entwicklung setze. Die kreative und technische Führung verbleibe dabei ausdrücklich bei den eigenen Entwicklern. Diese seien weiterhin für die Gestaltung der Projekte und deren inhaltliche Ausrichtung verantwortlich. Ob dieser Weg zum Erfolg führt, wird die Zeit zeigen.