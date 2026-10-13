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Da der offizielle Release von Grand Theft Auto VI für die PlayStation 5 (Pro) und die XBox Series S/X am 19. November immer näher rückt, werden auch immer mehr Details und neue Gerüchte an Land gespült. Erst heute hatten wir darüber berichtet, dass die Entwickler-Version 200 GB wiegen soll. Des Weiteren gab es mehrere Leaks von Cyberleak, Rockstar Games hat natürlich noch keinen Veröffentlichungszeitraum für die PC-Version verlauten lassen, denn zunächst stehen die Konsolen-Fassungen klar im Vordergrund. Laut vier Branchenquellen soll die PC-Version von Grand Theft Auto bereits im ersten Quartal 2027 veröffentlicht werden.

Diese vier Branchenquellen sollen mit den Plänen des Studios sehr vertraut sein, wobei die vier Quellen anonym bleiben wollen, um die Geschäftsbeziehungen nicht zu gefährden. Rockstar Games selbst hat auf eine Anfrage vor Veröffentlichung des Berichts wenig überraschend nicht reagiert. Für PC-Spieler wäre das eine deutliche Verbesserung gegenüber den bisherigen Rockstar-Zeitplänen. Bei Grand Theft Auto V lag zwischen dem Konsolen-Start im September 2013 und der PC-Version im April 2015 rund eineinhalb Jahre. Bei Red Dead Redemption 2 dauerte es ebenfalls über ein Jahr. Ein Release im ersten Quartal 2027 würde die Wartezeit auf maximal vier Monate deutlich verkürzen.

Hinter dem schnelleren PC-Start dürften mehrere Gründe stecken. Das Produktionsbudget von GTA VI wird auf über zwei Milliarden Dollar geschätzt – Rockstar hat also ein starkes Interesse daran, das Spiel so schnell und breit wie möglich zu monetarisieren. Zwar spielt die Mehrheit der GTA-V-Spieler auf Konsolen, doch der PC-Markt ist nicht zu unterschätzen und würde die Reichweite spürbar erweitern.

Hinzu kommt der Fokus auf User-Generated Content und Roleplaying. Rockstar hat 2023 das Team hinter FiveM (Cfx.re) übernommen. FiveM ist ein Mod-Framework für die PC-Version von GTA V und bildet die technische Basis für einen großen Teil der Roleplaying-Community. Solche Inhalte laufen praktisch ausschließlich auf dem PC. Außerdem hat Twitch-CEO Dan Clancy im Rahmen der Tokyo Game Show gegenüber Bloomberg angedeutet, dass der Online-Modus von GTA VI „nächstes Jahr“ starten soll. Ein früher PC-Release würde hier sinnvoll sein, auch wenn Rockstar bislang kein offizielles Datum für den Online-Start genannt hat.

Rockstar hat das Spiel bereits zweimal verschoben – zunächst war ein Release-Fenster 2025 angekündigt, dann Mai 2026 und schließlich der aktuelle 19. November. Take-Two hat den Konsolen-Termin in den letzten Quartalszahlen mehrfach bestätigt, was darauf hindeutet, dass sich das Spiel in der finalen Feinschliff- und Bugfix-Phase befindet. Auch die PC-Version müsste laut Bericht denselben Qualitätsstandard erfüllen, bevor sie erscheint.

Aktuell handelt es sich noch um einen unbestätigten Bericht. Offiziell hat Rockstar Games bislang keine PC-Version angekündigt. Sollte sich die Information bestätigen, wäre das für viele PC-Spieler eine angenehme Überraschung und ein deutliches Signal, wie wichtig der PC-Markt und die langfristige Community-Unterstützung für Rockstar Games geworden sind.