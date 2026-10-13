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Nachdem am Wochenende abermals bislang unveröffentlichtes Material zu Grand Theft Auto VI seine Runden durch das Internet drehte und der oder die Leaker hinter dem Account von Cyberleek sogar damit gedroht hatten, die komplette Kampagne und sogar eine spielbare Entwicklerversion zu veröffentlichen, wird nun klar, was längst im Raum stand: Grand Theft Auto VI wird riesig, denn die angeblich leakbare Version belegt mehr als 200 GB Speicherplatz. Eine Installationsgröße für PlayStation 5 und Xbox Series X|S hatte die Spieleschmiede bislang nicht veröffentlicht, wohl aber bekannt gegeben, das Spiel vorab herunterladen zu dürfen, um pünktlich am 19. November loslegen zu können. Rockstar Games soll den Leak nur verhindern können, wenn man sich um eine Discversion bemühen und bei der Community entschuldigen würde.

Cyberleek hatte bereits mehrfach Gameplay-Ausschnitte veröffentlicht und stellt eine vollständige, spielbare Version in Aussicht. Die angekündigte Veröffentlichung ist allerdings an einen Börsenwert von 30 Millionen US-Dollar für den gleichnamigen Memecoins der Leaker gekoppelt – wohl um auch einen monetären Reibach machen zu können. Aktuell wird bereits sogar Geld eingesammelt: Die Spender mit den höchsten Beträgen erhalten den Downloadlink vorzeitig. Das gibt dem Leaker einen eigenen Anreiz, Aufmerksamkeit für den Token zu erzeugen. Vermutlich dürfte der unfertige Build allerdings einige Debugging-Werkzeuge, ungenutzte Dateien oder mehrfach abgelegte Daten enthalten, die in der finalen Fassung fehlen werden.

Rockstar Games hält dagegen weiter am von Grand Theft Auto VI am 19. November 2026 für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S fest. Vorab-Downloads sollen ab dem 12. November jeweils ab Mitternacht möglich sein. Auch die physische Standardausgabe enthält keinen Datenträger, sondern einen Download-Code. Immerhin soll die physische Version weiteren Gerüchten zufolge eine vollständige Map des fiktiven US-Bundesstaats Leonida enthalten. Darauf deutet ein Ausgang in einer GameStop-Filiale in Pennsylvania hin, wobei ein entsprechender Ausdruck beiliegen soll. Bestätigt ist aber auch dies bislang nicht. Bislang ist die nur für die 400 Euro teure Collector's Box sicher.

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