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Für den kommenden Shooter Metro 2039 von 4A Games zeichnet sich der Beginn der Vorbestellphase ab. Nachdem die Entwickler bereits angekündigt hatten, dass Vorbestellungen in der Woche vom 12. und 18. Oktober 2026 möglich sein sollen, liegen nun weitere Informationen zu den geplanten Verkaufseditionen vor. Neben einer regulären Fassung sind demnach zwei umfangreicher ausgestattete Varianten vorgesehen, deren Preise bis zu 299,99 Euro erreichen. Allerdings müssen Käufer auch bei den physischen Ausgaben mit Einschränkungen rechnen.

Die neuen Details stammen vom Leaker billbil-kun, der seine Informationen über die französische Plattform Dealabs veröffentlicht hat. Demnach soll der Vorverkauf spätestens am 14. Oktober beginnen, wobei der 13. Oktober als wahrscheinlichster Termin gilt. Eine offizielle Bestätigung für einen dieser beiden Tage gibt es allerdings nicht. Das grundsätzliche Zeitfenster steht dagegen fest.

Bei den physischen Editionen soll 4A Games auf gleich drei unterschiedliche Ausstattungsvarianten setzen. Den Einstieg bildet die Day One Edition für 69,99 Euro. Sie enthält das Hauptspiel sowie einen zusätzlichen DLC für Vorbesteller. Obwohl die Konsolenfassung auf einem Datenträger ausgeliefert wird, ist für die Installation beziehungsweise Nutzung aber offenbar ein zusätzlicher Download erforderlich. Wie umfangreich dieser ausfallen wird und welche Spielinhalte sich tatsächlich auf der Disc befinden, ist bislang unbekannt.

Deutlich mehr Ausstattung bietet die Deluxe Edition, die laut dem Bericht für 109,99 Euro angeboten werden soll. Neben dem Hauptspiel und dem Vorbestellerbonus umfasst das Paket ein Steelbook mit zusätzlichem Pappschuber sowie ein gebundenes Artbook. Hinzu kommen ein digitales Artbook, der Soundtrack und eine Story-Erweiterung. Die zusätzlichen digitalen Inhalte werden über beiliegende Download-Codes bereitgestellt.

An Sammler richtet sich die Collector’s Edition, die für einen Verkaufspreis von 299,99 Euro an den Start gehen soll. Sie übernimmt sämtliche Bestandteile der Deluxe Edition und ergänzt diese um eine tragbare Nachbildung des Spartaner-Helms aus dem Spiel. Anders als die übrigen Editionsdetails wurde diese Sammlerausgabe auch bereits am 24. August von 4A Games offiziell vorgestellt. Der Helm basiert laut Entwicklerstudio auf dem ursprünglichen 3D-Modell aus Metro 2039. Zudem soll die Collector’s Edition nur in begrenzter Stückzahl produziert werden.

Für die PC-Version ist zwar eine physische Verkaufsausgabe vorgesehen, ein Datenträger mit den eigentlichen Spieldateien soll jedoch nicht beiliegen. Stattdessen erhalten Käufer lediglich einen Download-Code. Die Veröffentlichung von Metro 2039 ist für den 4. Februar 2027 auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC vorgesehen.