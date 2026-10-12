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Nachdem CyberLeak in der vergangenen Woche nach einer längeren Pause ein knapp 25 Minuten langes Video mit bislang unveröffentlichtem Material zu GTA 6 gezeigt hatte, legte der Account am Wochenende noch einmal nach und drohte sogar mit der Veröffentlichung einer angeblich vollständig spielbaren Fassung von Grand Theft Auto VI. Zumindest wolle man die komplette Kampagne spoilern.

Die Bedingung dafür: Die namensgleiche Kryptowährung muss eine Marktkapitalisierung von mindestens 30 Millionen US-Dollar erreichen – wohl um seinen initialen Stack gewinnbringend verkaufen zu können. Die Person oder die Gruppe hinter dem Pseudonym behauptete, die gesamte Kampagne bis zum Abspann spielen zu können. Nachgewiesen ist die Vollständigkeit bislang jedoch nicht.

Take-Two soll die Veröffentlichung laut CyberLeak noch verhindern können, indem der Publisher GTA VI auf physischen Discs herausbringt und sich öffentlich entschuldigt. Ein festes Veröffentlichungsdatum für den behaupteten Build nennt die Mitteilung nicht – allerdings läuft auf der Webseite des Accounts bereits ein 24-Stunden-Timer und die Möglichkeit, vorab Zugang zum Download für PS5, Xbox und sogar PC zu erhalten – je mehr man bezahlt, desto früher soll man die Version erhalten.

Parallel veröffentlichte die Website weitere Clips zu GTA 6 und verbindet weitere Leaks mit zusätzlichen Bewertungsschwellen des Krypto-Tokens. Die neuen Szenen zeigen unter anderem die Hauptcharakterin Lucia in einer Nachdarstellung und einen Fallschirmsprung in diesem Outfit – oder eben auch nicht in einem Outfit...

Take-Two versucht bereits seit August, die Verantwortlichen zu identifizieren. So beantragte der Mutterkonzern von Rockstar Games bereits vor Wochen die Herausgabe von Daten durch Microsoft und Discord. Zuständig war das Bundesbezirksgericht für den südlichen Bezirk New Yorks. Die Anträge richteten sich auf die Identifizierung mutmaßlicher Urheberrechtsverletzer und ausdrücklich nicht gegen die beiden Plattformbetreiber. In den Unterlagen ordnete Take-Two das beanstandete Material der eigenen Software GTA 6 zu und bestätigte somit die Echtheit des Materials indirekt.

Rockstar Games plant die Veröffentlichung von GTA 6 weiterhin für den 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Begleitet wird der Launch von einigen Merch-Artikeln, Soundtrack-Alben und spannenden Musikprojekten. Der Countdown läuft: in 38 Tagen geht es los!