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Es dauert noch einige Zeit, bis der neueste Ableger von Tropico erscheint. Der mittlerweile siebte Teil der Aufbau-Reihe aus Deutschland wird von Kalypso Media am 28. Januar 2027 veröffentlicht. Die Entwickler haben nun einen Story-Trailer zum Spiel veröffentlicht. Das Video gibt einen ersten Einblick in die Kampagne, in der El Presidente vom Kolonialgouverneur zum Herrscher seiner eigenen Insel aufsteigt.

In Tropico 7 startet El Presidente als eingesetzter Gouverneur der britischen Krone. Natürlich strebt er eine alleinige Herrschaft an. Die Hilfe auf dem Weg dorthin ist ihm jedoch willkommen. Es gibt allerdings auch eine andere Seite. Die Revolutionärin Victoria Guerra hat eigene Vorstellungen zu Tropicos Zukunft. Folgen die Spieler nicht diesen Ideen, droht sie mit Anschlägen und Aufständen. Gemeinsam mit seiner rechten Hand Penultimo muss sich El Presidente in fünf Kampagnen-Karten gegen politische Rivalen und andere Herausforderungen behaupten.

Während der Kampagne bauen und gestalten die Spieler ihren eigenen Inselstaat, beeinflussen politische Fraktionen und treffen Entscheidungen, die dessen Zukunft prägen. Zur Selbstinszenierung stehen Statuen, Plakate und Porträts von El Presidente zur Auswahl. Zu den zentralen Neuerungen gehört ein überarbeitetes politisches System. Im Rat des Palastes treffen die verschiedenen Fraktionen direkt aufeinander.

Die bislang größten Inseln der Serie lassen sich durch neue Terraforming-Funktionen umfassend verändern. Spieler können Berge anheben oder abtragen, Strände gestalten und sogar ganze Inseln komplett neu erschaffen. Neben der Kampagne warten zehn Szenarien, mehr als 20 Sandbox-Karten und zufällig generierte Karten. Ein überarbeitetes Militärsystem ermöglicht zudem eine direktere Kontrolle über die eigenen Einheiten, etwa bei Invasionen oder Aufständen. Tropico 7 erscheint am 28. Januar 2027 für Steam, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Das Spiel wird außerdem über PC Game Pass und Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein. Am selben Tag erscheint die Tropico 7 – Special Edition für Nintendo Switch 2. Diese bietet unter anderem einen Maus-Modus für die Joy-Con-2-Controller und Unterstützung für GameChat.