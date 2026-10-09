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Am 5. Oktober 2026 ist mit Aion 2 ein neues MMORPG gestartet. Der Vorgänger lief in Europa seit 2009, in Korea schon ein Jahr früher. Während Teil eins zunächst kostenpflichtig war und erst nach drei Jahren zu einem Free-to-Play-Modell wechselte, ist die Fortsetzung von Beginn an kostenfrei spielbar.

Zum Start konnte Aion 2 auf Steam immerhin fast 400.000 gleichzeitige Spieler erreichen. Zusammen mit Spielern über den Purple-Launcher soll die Zahl laut Entwickler NCsoft sogar deutlich über dieser Marke gelegen haben. Damit zählt das MMORPG zu den erfolgreichsten Genre-Starts auf Steam. Mit seinem Start übertrifft es den Launch von Throne and Liberty, das knapp 350.000 gleichzeitige Spieler erreichte. An die Spitzenwerte von New World und Lost Ark, die je rund eine Million Spieler erreichten, kommt das neue MMORPG allerdings nicht heran.

Während die hohen Spielerzahlen die Entwickler freuen dürften, wünscht man sich bei den Wertungen wahrscheinlich einen besseren Schnitt. Die Steamwertungen stehen zu rund 62 % auf positiv. Damit erhält Aion 2 die Gesamtwertung „Ausgeglichen“. Einer der Hauptkritikpunkte sind dabei vorhandene Pay-to-win-Elemente.

Wer sich selbst ein Bild von dem Spiel machen will, kann es kostenlos über Steam herunterladen.