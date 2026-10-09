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Die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI rückt immer näher: In genau 41 Tagen erscheint der nächste große Rockstar-Titel für die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S. Kein Wunder, dass die Spieleschmiede das Marketing langsam hochfährt und immer mehr Informationshäppchen veröffentlicht. Nun hat man ganz offiziell die ersten sechs Radiosender von Grand Theft Auto VI vorgestellt und zugleich eine Serienpremiere bestätigt: Erstmals werden Jason und Lucia Musik und Podcasts nicht nur im Auto, sondern auch zu Fuß hören können. Dafür nutzen sie Kopfhörer und Ohrstöpsel, die mit ihren Smartphones verbunden sind. Die Sender stehen exemplarisch für die musikalische Bandbreite der Reihe und waren immer ein Highlight der Vorgängerspiele: Von Country und Metal bis hin zu Pop, Latin und Southern Rap wird auch dieses Mal wieder alles dabei sein. Wie viele Sender GTA 6 insgesamt bieten wird, ist jedoch weiter offen.

Bislang gibt Rockstar Games Hörproben für die Sender "Flash FM", "Back Country Radio", "Cocoteo FM", "The Chamber 106.6" und "AfroBank FM" sowie "Dirty South Classics". Hinter den Mikrofonen stehen teilweise bekannte Musiker und Künstler: "Flash FM" ist ein Pop-Sender mit Robyn und Model Alex Consani. "Back Country Radio" setzt auf Renegade Country mit Morgan Wallen und Lana Del Rey, "Cocoteo FM" auf moderne Latin-Musik mit Bad Bunny und RaiNao und "AfroBank FM" spannt mit Burna Boy und DJ Palms Trax einen Bogen von afrikanischen Klassikern bis Amapiano und 3-Step. Erstmals kommen auch richtige Heavy-Metal-Fans bei "The Chamber 106.6" voll auf ihre Kosten, denn mit dabei sind richtig harte Riffs unter anderem von Slayer, wobei die beiden Bandmitglieder Kerry King und Tom Araya sogar moderieren werden. Erste Hörproben und eine Auswahl der Songs stellt Rockstar auf der offiziellen Musikseite zu GTA 6 bereit. Weitere Sender will man in den kommenden Tagen und Wochen vorstellen, genau wie man dies aktuell rund um Grand Theft Auto VI: The Album tut.

Parallel rückt Rockstar neue Fanartikel in den Vordergrund: Die Grand Theft Auto VI Collection ist im Rockstar Store erhältlich und umfasst Kleidung sowie Sammlerstücke. Angeboten werden unter anderem T-Shirts mit Motiven aus der fiktiven TV-Sendung "Macca the Gator", Kappen mit dem VI-Logo, eine Tragetasche, Schlüsselanhänger, Sticker, ein Geldclip und ein Zippo-Feuerzeug. Die US-Preise reichen von 4,99 US-Dollar für Sticker bis 39,99 US-Dollar für ausgewählte Artikel wie Tasche oder Feuerzeug.

Zum Schluss sorgt erneut ein Leak für Aufmerksamkeit: Nachdem es um den Cyberleek, der vor allem Anfang August sein Unwesen trieb, zuletzt deutlich ruhiger geworden war, veröffentlichte der Account am Donnerstag ein weiteres, knapp 25 Minuten langes Video mit bislang nicht gezeigtem Material. Zu sehen gibt es eine Reihe von Zwischensequenzen, Fahrten durch die Spielwelt, ein Dirt-Bike-Crossrennen und vor allem Szenen, in denen Jason nackt durch die Spielwelt und die Geschichte läuft. Außerdem wird per Cheat oder Entwicklerkonsole ein Panzer herbeigezaubert. Das Material zeigt Fahrzeuganpassungen und weitere Gameplay-Ausschnitte.

Auf mehr Details dazu möchten wir an dieser Stelle nicht eingehen.