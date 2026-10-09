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Der Hype um Warhammer scheint aktuell kaum abzuflauen. Während Fans mit Total War Warhammer 40K und Dawn of War IV gleich auf zwei große Titel warten, steht eine eher unerwartete Kooperation bereits in den Startlöchern. Wie der Name Warhammer Survivors vielleicht vermuten lässt, treffen hier Warhammer und Vampire Survivors aufeinander. Der Genre-Mix erscheint am 10. November 2026.

Im Spiel ist erstmalig nicht nur eines der beiden Warhammer-Universen zu sehen. Spieler können sowohl in der düsteren Zukunft von Warhammer 40.000 als auch in den sogenannten Reichen der Sterblichen aus dem mittelalterlichen Age of Sigmar gegen riesige Gegnerhorden antreten. Zur Veröffentlichung werden mehr als 40 spielbare Champions und über 70 Waffen versprochen. Zu den spielbaren Charakteren zählen auch bekannte Persönlichkeiten aus beiden Zeitaltern. Die Waffen der Charaktere lassen sich im Spiel weiter aufwerten, um verschiedene Boni und mehr Schaden zu erhalten.

Das grundlegende Spielprinzip von Vampire Survivors bleibt unverändert. Dieses erschien ursprünglich 2022 als Indie-Titel von Entwickler poncle. Dieser wirkt auch an Warhammer Survivors mit. Im Spiel kämpft sich die Spielfigur durch immer größer werdende Gegnerhorden, sammelt Erfahrung und verbessert während eines Laufs ihre Waffen. Scheitert ein Durchgang, lassen sich neue Inhalte freischalten, sodass die Charaktere im weiteren Verlauf immer stärker werden. Besonders mächtige Bosse sollen zusätzlich für Herausforderungen sorgen.

Warhammer Survivors erscheint am 10. November 2026 für Steam und GOG, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 sowie iOS und Android. Der Preis liegt bei 7,49 Euro. Auf Steam soll das Spiel zum Start außerdem um zehn Prozent reduziert werden. Wer sich schon jetzt ein Bild von dem Spiel machen möchte, kann eine kostenlose Demo auf Steam und über Xbox auf dem PC ausprobieren.