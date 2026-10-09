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Am 23. Oktober 2026 erscheint der neueste Ableger von Call of Duty. Modern Warfare 4 kommt neben einer Kampagne und dem klassischen Multiplayer auch mit dem Extraction-Modus DMZ. Anders als bei Modern Warfare 2 wird der Modus dieses Mal allerdings nicht kostenlos angeboten. Wer DMZ spielen möchte, benötigt das Hauptspiel, das bei Steam rund 70 Euro kostet. Laut Activision wurde das Konzept des Spiels gegenüber der ursprünglichen Version deutlich erweitert. Eine eigene Operationsbasis, ein separates Fortschrittssystem und dynamische Gefahrenstufen sollen für mehr Spannung und langfristige Motivation sorgen.

Eine der größten Neuerungen ist die Forward Operating Base, kurz FOB. Das Hauptquartier dient als Ausgangspunkt für die Einsätze und kann im Laufe des Spiels immer weiter ausgebaut werden. Zum Start stehen unter anderem Aufträge, Operator-Verwaltung, Lager und Loadouts, ein Schießstand sowie Survival Kits zur Verfügung. Später kommen beispielsweise ein 3D-Drucker, ein Waffenschmied, ein Händler, ein Boss-Board und eine Kopfgeldrangliste hinzu. Auch eine Vitrine für erbeutete Dog Tags sowie ein eigener Fortschrittspfad gehören zum Ausbau der Basis.

Als Austragungsort der Matches dient die neue Region Hajin. Das fiktive Krisengebiet liegt an der Grenze zwischen Korea und Russland. Die Karte bietet unter anderem Städte, Wälder sowie Industrie- und Militäranlagen. Zu den Schauplätzen gehören ein Gefängnis, eine Luftwaffenbasis, ein Krankenhaus, ein Stadion und ein Atomreaktor. Jedes Gebiet hat eine eigene Gefahrenstufe.

Zusätzlich reagiert die KI dynamisch auf das Verhalten der Spieler. Wer laut vorgeht, kann dafür sorgen, dass die NPCs Verstärkung herbeirufen und dadurch die Bedrohung erhöhen. Neben menschlichen Gegnern warten Infanterie, Fahrzeuge, Helikopter, Panzer und Drohnen auf die Spieler. Für die Fortbewegung stehen verschiedene Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge bereit. Sogar ein autonomer Zug kann genutzt werden. Weitere Infos finden sich auf der offiziellen Webseite.