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Schon zum Start der Early Access Phase konnte Palworld mehr als zwei Millionen Spieler anziehen. Seit das Spiel nun im Sommer 2026 veröffentlicht wurde, erfreut es sich erneut großer Beliebtheit. Entsprechend haben die Entwickler von Pocketpair noch große Pläne für das erfolgreiche Franchise. Das japanische Studio arbeitet derzeit gleich an mehreren neuen Spielen im Palworld-Universum.

Geplant sind ein Mobile-Ableger namens Palworld Online, eine Farming-Simulation namens Palworld: Palfarm und eine Dating-Sim mit dem Titel Palworld: More Than Just Pals. John „Bucky“ Buckley, Kommunikations-Chef von Pocketpair, stellte jetzt im offiziellen Discord klar, dass die Dating-Sim aus Sicht des Studios nicht als klassisches Spin-off bezeichnet werden sollte. Für Pocketpair sollte ein Spin-off inhaltlich und thematisch eng mit dem Original verbunden sein, dabei aber eine wesentliche Neuerung bieten. Die neuen Palworld-Projekte seien jedoch grundlegend anders.

Die Dating-Sim bezeichnete er sogar als „ein kleines albernes Ding“. Anders sieht es jedoch bei Palworld: Palfarm aus. Die bereits angekündigte Farming-Simulation ist laut Buckley das einzige der aktuellen Projekte, das Pocketpair tatsächlich als echtes Spin-off bezeichnet. Wie der Name bereits vermuten lässt, dreht sich in Palfarm alles ums Farming. Dabei kommen die aus Palworld bekannten Pals zum Einsatz. Auch einen Multiplayer-Modus soll es geben, sodass Spieler gemeinsam ihre Farmen bewirtschaften können.

Einen Veröffentlichungstermin hat Palfarm bisher ebenfalls nicht. Gleiches gilt für die Dating-Variante.