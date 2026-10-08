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RuneScape ist ein wahres Urgestein der MMORPGs. Die erste Version des Spiels wurde bereits vor 25 Jahren veröffentlicht. Entwickelt wird die Reihe von der britischen Firma Jagex. RuneScape hat auch einen Platz im Guinnessbuch der Rekorde errungen. Dort wird es als das MMO mit den meisten erstellten Accounts gelistet. Über 300 Millionen erstellte Accounts haben für diese Platzierung gesorgt. Das RuneFest ist eine eigene Show in Birmingham, bei der die Entwickler den Fans einen Ausblick auf geplante Neuerungen für die Reihe geben.

Während der Veranstaltung gab Jagex nun bekannt, dass man an einem neuen RuneScape-MMO arbeitet. Nach dem Original von 2001, RuneScape 2 von 2004 und RuneScape 3 von 2013 würde das Unternehmen damit den vierten Teil der Hauptreihe veröffentlichen. Das noch namenlose Projekt soll mit der Unreal Engine entwickelt werden und die Welt von Gielinor für eine neue Generation von Spielern erschließen. Einen Release-Termin gibt es allerdings bisher nicht.

Die Ankündigung folgt damit kurz auf die Veröffentlichung des Survival-RPG-Spinoffs RuneScape: Dragonwilds. Dieses ist gerade erst Mitte September erschienen. Der neue Titel wird aber noch länger auf sich warten lassen. Jagex gewährte zwar bereits einen ersten Einblick in das ambitionierte Projekt, doch befindet es sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase.

Offiziell wurden bisher weder ein Namenszusatz noch ein Releasezeitraum bestätigt. Inhaltlich setzt das neue MMO im Sechsten Zeitalter von RuneScape an. Der Einstieg erfolgt in Ashenfall, einer Region im Nordosten von Gielinor, die erstmals in RuneScape: Dragonwilds erkundet werden kann. Die Handlung soll nach den Ereignissen von Dragonwilds und der Zerstörung der Drachenkönigin Kuldra einsetzen. Die Entwickler betonen ausdrücklich, dass das neue MMO kein Ersatz für die alten Serienteile sein soll. Alle Titel werden weiterhin mit neuen Inhalten versorgt.