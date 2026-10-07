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Nachdem Rockstar Games Ende September in einem Interview mit Game Informer über das Wettersystem und die Karte sprach, äußerte man sich nun im LOVE Magazine über die Figuren und die Spielwelt von Grand Theft Auto VI. Demnach sollen NPCs und damit ein Großteil der Passanten in Leonida nicht nur einfache Charaktere sein, die einfach nur so durch den fiktiven US-Bundestaat herumirren, sondern als Hauptfigur ihrer eigenen Geschichte wirken.

Für die Gespräche auf den Straßen hat Rockstar Games demnach ein eigenes Autoren- und Produktionsteam in Los Angeles aufgebaut, das den einzelnen Straßencharakteren eine glaubwürdige Geschichte geben sollte und hierfür passende Dialoge aufgenommen hat, wenn der Spieler gezielt stehen bleibt und einem Gespräch lauscht. Doch auch beim schnellen Vorbeilaufen sollen Gesprächsfetzen aus vielen Unterhaltungen den Eindruck einer belebten Stadt vermitteln. Zudem sollen NPCs auf das Verhalten der Spielfigur reagieren. Wer beispielsweise mit gezogener Waffe durch die Stadt läuft, soll entsprechende Reaktionen auslösen.

Jason und Lucia ziehen in unterschiedliche Richtungen

Zudem beschreiben die Entwickler im neuen LOVE-Interview die beiden Hauptfiguren als ein ungleiches Paar. Während Lucia die eigene Lebenssituation verbessern will und sich deswegen von schwierigen Lebensphasen nicht aufhalten lässt, reagiert Jason emotionaler auf die Umstände, in die er gerät. Rockstar Games beschreibt beide als knallhart, zugleich aber auch als verletzlich und unzulänglich. Das Gangsterpaar soll einander beeinflussen und im Verlauf der Geschichte voneinander lernen. Sie wirken als "Bremse" und "Motor" zugleich: Während Lucia das Paar antreibt, wirkt Jason eher bremsend. Zudem sollen beide keine routinierten Verbrecher sein und erst langsam, aber sicher tiefer in die Szene hineinrutschen. Raul Bautista übernimmt deshalb die Rolle eines älteren, erfahrenen Mentors, der die beiden mit den Abläufen und Möglichkeiten der kriminellen Welt von Vice City vertraut macht.

Regelmäßig greift die Grand-Theft-Auto-Reihe die Geschichte des amerikanischen Traums auf – zuletzt besonders bei GTA 4 und Niko Bellic. Auch bei GTA 6 soll die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär stärker in den Fokus rücken, wenngleich diese deutlich abgeschwächt erzählt werden soll und ihn eher als Wunsch nach einem Haus für die Familie und abbezahlten Krediten statt nach außergewöhnlichem Reichtum darstellt. Für Durchschnittsverdiener seien selbst diese bescheideneren Ziele in der Realität schwer erreichbar. Jason gerät wegen dieser materiellen Lebensumstände in Drogenhandel und Banküberfälle – eine politische Botschaft der Spieleschmiede.

Die Satire in GTA 6 soll selbst vor kurzfristigen Internettrends nicht Halt machen: Auch im neusten Teil des Open-World-Krachers soll Rockstar bewusst nach Themen und Beobachtungen gesucht haben, die das Team interessieren und zum Lachen bringen. Verschwörungserzählungen und die Reaktionen der Öffentlichkeit auf alltägliche Ereignisse seien Beispiele. Das Studio wolle reale Konflikte nicht eins zu eins nachbilden, sondern ihre auffälligen Seiten in der fiktiven Welt überzeichnen. Im Alltag von Leonida tauchen deshalb immer wieder entsprechende Wahlplakate, automatische Wahlkampfanrufe, Anzeigen und politische Radiosendungen auf.

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Florida als Vorlage für Leonida

Rockstar Games begann seine Recherchen mit kleineren Teams, die von Miami über umliegende Orte und die Florida Keys bis nach Key West fuhren. Entwickler dokumentierten die Umgebung mit Kameras und Telefonen und sprachen mit Menschen vor Ort. Außerdem berichtet das LOVA Magazine von Begegnungen mit Polizisten und Gangmitgliedern sowie von Erkundungsflügen über die Everglades, Miami und die Küste. Die Recherche soll die Gegensätze Floridas in Leonida abbilden: Wohlstand und Armut, Alltagsleben und Exzess, touristische Kulissen und weniger bekannte Seiten der Region. Rockstar betont dabei Details wie Kleidung, Frisuren und lokale Eigenheiten.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde offiziell zwar nicht angekündigt, wird aber immer wahrscheinlicher. Eine umstrittene Collector's-Edition kostet ohne Spiel fast 400 Euro. Zuletzt wurde der Titel in den USA als "Mature 17+" eingestuft.