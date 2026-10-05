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Mit Tainted Grail: The Fall of Avalon startete 2023 die zweite digitale Umsetzung des beliebten Brettspiels in den Early Access. 2025 wurde der Titel dann offiziell veröffentlicht. Nun erhält das Spiel mit "Fists of Fury" einen neuen kostenlosen DLC. Das Update führt den unbewaffneten Kampf als vollwertige Spezialisierung ein und bringt dafür eine eigene Quest, Waffen, Ausrüstung und einen neuen Talentbaum. Gleichzeitig soll Patch 1.30 die Performance und Stabilität auf allen Plattformen verbessern.

Wer in Tainted Grail: The Fall of Avalon bislang lieber zu Schwert, Bogen oder Magie gegriffen hat, kann nun komplett auf Waffen verzichten. "Fists of Fury" macht den unbewaffneten Kampf zu einer eigenständigen Spielweise mit eigener Waffenkategorie, Ausrüstung und einem dazugehörigen Talentbaum. Eine neue Quest rund um einen geheimnisvollen Eremiten führt Spieler außerdem direkt in die neue Spielweise ein.

Um die neuen Inhalte zu starten, müssen Spieler den mysteriösen Reisenden finden. Dieser wartet in den Horns of the South. Wer ihn von seinen Fähigkeiten überzeugt, kann zu seinem Schüler werden und sich anschließend auf eine Reise begeben, bei der die neuen Kampffähigkeiten unter Beweis gestellt werden müssen. Obwohl die neue Spezialisierung eigentlich ohne Waffen auskommt, gibt es mit dem DLC sieben neue Faustkampfwaffen. Angriffe mit diesen Waffen gelten weiterhin als unbewaffnete Attacken, sodass sämtliche Boni für den Faustkampf weiterhin greifen.

Passend dazu kommt mit dem "Hermit's Garb" eine neue Rüstung in sieben Varianten. Der neue Talentbaum ist unter Stärke zu finden. Dort können Spieler unter anderem den Statusaufbau ihrer unbewaffneten Angriffe erhöhen, Gegner betäuben oder ihre Rüstung durchbrechen. Weitere Talente verbessern das Ausweichen und Dashen, reduzieren den Ausdauerverbrauch bei Angriffsketten oder erhöhen das Parierfenster. Dadurch ist nun sogar Parieren mit bloßen Händen möglich. Parallel zum DLC unterstützt Tainted Grail: The Fall of Avalon nun Xbox Play Anywhere. Alle Änderungen finden sich im Steam-Beitrag.