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Im Mai brachte IO Interactive James Bond zurück auf die heimischen Rechner und Konsolen. 007 First Light erzählt die Vorgeschichte des britischen Geheimagenten. Wir haben den Titel damals ausprobiert und waren vor allem von der Atmosphäre und der filmreifen Action begeistert. Auch die Raytracing- bzw. Pathtracing-Darstellung und Benchmarks haben wir beleuchtet. Nun haben die Entwickler das Update 1.3.0 für 007 First Light veröffentlicht.

Mit dem Update kommt ein kostenloser DLC namens "Extended Operations". Dieser erweitert das Agenten-Abenteuer unter anderem um New Game+, einen Fotomodus, einen neuen "00"-Schwierigkeitsgrad und zusätzliche TacSim-Inhalte. Darüber hinaus enthält das Update mehr als 700 Fehlerbehebungen und Verbesserungen.

Nach dem Abschluss der gesamten Singleplayer-Kampagne steht New Game+ zur Verfügung. Dabei können Spieler die Geschichte erneut mit ihren bereits gesammelten Erfahrungen angehen. Unter anderem lassen sich Anzug-Loadouts und Gadgets flexibler einsetzen. Zusätzlich wartet mit "00" ein neuer Schwierigkeitsgrad auf erfahrene Spieler. Ebenfalls neu ist der Fotomodus. Damit lassen sich die verschiedenen Schauplätze und natürlich auch James Bond aus frei wählbaren Perspektiven festhalten. Kameraeinstellungen, Filter, visuelle Effekte, Overlays und verschiedene Posen können ausgewählt werden.

Auch der Trainings- und Simulationsbereich TacSim erhält neue Inhalte. Mit dem Valhalla Protocol kommt eine neue Aktivität hinzu, bei der Bond den Aston Martin Valhalla durch die Landschaft der Slowakei steuert. Das Fahrzeug verfügt dabei unter anderem über Maschinengewehre und Raketenwerfer. Ziel ist es, möglichst hohe Punktzahlen zu erreichen. Die Jungle Heist-Operation führt Bond hingegen zurück zum The Pearl Hotel in Vietnam. Es wurden auch zwei neue Waffen hinzugefügt. Die Storm 12 Gauge und das Squire Marksman Rifle stehen zur Wahl. Drei neue Outfits sind ebenfalls verfügbar. Eine vollständige Liste der Änderungen findet sich auf der offiziellen Seite.