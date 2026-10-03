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Auf der gamescom konnten wir uns im Interview mit den Entwicklern über die Engine hinter Crimson Desert unterhalten. Noch während der Messe in Köln kündigte das Team dann den ersten großen DLC für Crimson Desert an. Die Erweiterung sollte eigentlich am 15. Oktober 2026 erscheinen. Auf X haben die Entwickler nun aber bekannt gegeben, dass sich die Fertigstellung von "Chartin the Unknown" verschiebt.

Allzu lange müssen die Fans sich aber nicht gedulden, da der DLC nur um zwei Wochen nach hinten verschoben wurde. Am 29. Oktober 2026 soll es nun so weit sein. Als Grund für die Verschiebung nennt Pearl Abyss unerwarteten Entwicklungsaufwand. "Charting the Unknown" benötigt noch einige finale Korrekturen und man will sich die nötige Zeit nehmen, um den Fans das Spiel zu präsentieren, das man sich vorstellt.

Mit der Erweiterung wollen die Entwickler das Open-World-Rollenspiel um zahlreiche neue Inhalte ergänzen. Unter anderem gibt es die Möglichkeit, ein eigenes Schiff zu erwerben und damit den Ozean erkunden. Auch das Housing-System wird erweitert und es soll möglich sein, verschiedene Gebäude zu mieten und zu verwalten. Darüber hinaus bringt der DLC neue Story-Inhalte sowie zusätzliche Gegner und Bosse.