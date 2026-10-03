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Mit Ghost of Tsushima haben Sucker Punch Punch Productions vor rund sechs Jahren ein erfolgreiches Open-World-Action-Adventure geschaffen. Mit Ghost of Yotei hat das Studio das Spiel dann 2025 fortgesetzt und die Handlung 300 Jahre nach Teil eins wieder aufgegriffen. Das PlayStation exklusive Spiel ist nun auch in einer Complete Edition erhältlich.

Darin enthalten ist unter anderem der erste Story-DC namens "Echoes of Sekigahara". Die Erweiterung führt Protagonistin Atsu zurück zu einem entscheidenden Kapitel ihrer Vergangenheit und lässt sie die berühmte Schlacht von Sekigahara erneut erleben. Die Handlung der neuen Inhalte spielt zwischen den Ereignissen des Hauptspiels. Atsu war bereits Jahre vor ihrer Rachemission als Söldnerin tätig und kämpfte dabei auf der Seite, die in der Schlacht von Sekigahara unterlag. Der historische Konflikt gilt als entscheidender Wendepunkt in der japanischen Geschichte und ebnete dem Haus Tokugawa den Weg zu seiner jahrhundertelangen Herrschaft.

Im Mittelpunkt des DLCs steht mit Nagato ein ehemaliger Kampfgefährte von Atsu. Um die neue Geschichte zu starten, müssen Spieler an einem der Kopfgeld-Anschlagbretter nach einem Steckbrief für Nagato suchen. Mit den Ashoro-Ausläufern wartet auch ein neues Gebiet auf die Spieler. Die Region liegt im Osten Hokkaidos rund um den Vulkan Akan.

Am grundlegenden Kampfsystem ändert sich wenig. Atsu muss weiterhin ihre Waffen gezielt gegen unterschiedliche Gegnertypen einsetzen. Gleichzeitig kommen neue Möglichkeiten hinzu. So kann sie mit ihrem Bogen mehrere Gegner gleichzeitig ins Visier nehmen. Außerdem stehen mit dem Sasumata und dem Kanabo zwei sogenannte "Gewaltige Waffen" zur Verfügung. Die Geschichte von "Echoes of Sekigahara" soll rund fünf Stunden Spielzeit bieten.

Die neue Complete Edition enthält neben "Echoes of Sekigahara" auch den neuen Survival-Modus "Meistgesucht". Dabei handelt es sich um einen Roguelike-Modus, in dem Spieler in aufeinanderfolgenden Durchläufen immer schwierigere Kopfgeldaufträge absolvieren. Besitzer von Ghost of Yotei können für 15 Euro auf die Complete Edition upgraden.